Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kadınlar, MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Yenişehir Şubesi'nde düzenlenen ücretsiz seramik kursuyla hem yeni bir meslek ediniyor hem de ekonomik özgürlüklerine kavuşuyor.

MERSİN (İGFA) - Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yeni bir meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor.

Meslek edinmek isteyen kadınları her alanda destekleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz 'Seramik Kursu', seramik alanında tecrübe edinmek isteyen kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Eğitim dönemi boyunca seramiğe dair hem teorik hem de pratik bilgiler alan kadınlar, eğitim sonunda ortaya çıkan eserlerini sergiledi. Yenişehir Şubesi'nde gerçekleşen sergide, her bir kadının hayal dünyasını yansıttığı sanat eserleri büyük beğeni topladı.

MERCEK bünyesinde açılan kurslar sayesinde meslek sahibi olan kadınlar, kendi tasarımlarını toprağa işleyerek, birbirinden eşsiz ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Toprağa şekil veren kadınlar, adeta birer sanat eseri olan çalışmaları sayesinde gelir de elde ediyor. Seramik eğitmeni Semra Turan Çelik'in teorik ve uygulamalı anlatımları ile takı, bardak, tabak ve dekoratif obje gibi birçok ürün ortaya koyan kursiyerler hem el becerilerini geliştiriyor, hem de sanatsal yeteneklerini ortaya koyarak yeni bir meslek edinme imkanı buluyor.

ÇELİK: 'AMACIMIZ, ÜRETİCİ KADINLARA İSTİHDAM SAĞLAMAK'

Seramiğin her aşamasını çalıştıklarını ve kursiyerlerin çok büyük ilerleme kaydettiklerini söyleyen Seramik Eğitmeni Semra Turaç Çelik, 'Burada seramiği çamur haliyle sıfırdan başlatıyoruz. Kademe kademe ilerledik. Seramik sadece bardak ve tabaktan oluşuyor algısını kırdık. Kadınların bakış açıları genişledi ve özgüvenleri arttı. Artık her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar. Bu benim için de inanılmaz kıymetli bir duygu. Bu aşamaya gelmek 6 ayımızı aldı. Artık kendi başlarına hareket edebilirler' dedi. Kadınların, ürettikleri ürünleri satma şansı da yakaladığını söyleyen Çelik, 'Evlerini atölye olarak kullanan öğrencilerimiz var. Buradaki amaç üretici kadınlara istihdam sağlamak. Onu da yakalamış olduk' diyerek konuştu.