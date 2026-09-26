İzmir Efes Selçuk'ta 39. Ahilik Haftası, Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen programla kutlandı.

İZMİR (İGFA) - Ahilik kültürünün, esnaflık geleneğinin ve mesleki eğitimin öneminin vurgulandığı programa İzmir Efes Selçuk İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan, Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak, kent esnafı, mesleki eğitim öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

'ESNAFIN GELECEĞİ, SELÇUK'UN GELECEĞİDİR'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan ve Ahilik kültürünün geçmişten günümüze taşıdığı değerlere dikkat çeken Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak, esnaflığın yalnızca ticari bir faaliyet olmadığını, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Esnafın dayanışma içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapan Kamak, 'Esnafın geleceği, Selçuk'un geleceğidir. Birbirimize daha fazla sahip çıkacağız. Gençlerimize meslek öğretecek, ustalarımızın tecrübesini geleceğe taşıyacağız. Dürüst ticaretten vazgeçmeyecek, esnafın itibarını, emeğini ve alın terini koruyacağız' dedi.

Ahiliğin yüzyıllardır aktarılan önemli bir kültürel miras olduğunu belirten Oda Başkanı Okan Kamak, 'Esnaf güçlü olursa çarşı güçlü olur. Çarşı güçlü olursa kent güçlü olur. Kent güçlü olursa toplum güçlü olur. Ahilik sadece geçmişimizin bir hatırası değil, geleceğimiz için de bir yol haritasıdır' ifadelerini kullandı.

'AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydoğdu ise Ahilik Haftası'nın her yıl kutlandığını belirterek, temel amaçlarının Ahilik bilincini gençler arasında yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Aydoğdu, esnaf ve öğrencilerin Ahilik kültürünün değerleri doğrultusunda yetişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

'ESNAFIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ'

Efes Selçuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, Ahilik teşkilatının Anadolu'nun yerleşik yaşam kültürünün oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Ahiliğin yalnızca ticari hayatı değil, toplumsal dayanışmayı da güçlendirdiğini vurgulayan Güzel, günümüzde zincir marketlerin yaygınlaşmasına rağmen esnafın mahalle ve kent yaşamındaki dayanışma kültürünü yaşatmaya devam ettiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, 'Sıkıştığımızda esnafımızdan veresiye alabiliriz. Dara düştüğümüzde esnafımız bize sahip çıkar. Askıda ekmek uygulamasıyla fırınlarımız ihtiyaç sahibine destek olur. Karnı aç olana büfecimiz, lokantacımız sahip çıkar. O yüzden esnafımıza müteşekkiriz. İyi ki varlar' dedi.

'AHİLİK, 800 YIL ÖNCE İŞ ETİĞİNİN TEMELLERİNİ ORTAYA KOYDU'

Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan da Ahilik teşkilatının dürüstlük, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi değerleri merkeze aldığını belirtti.

Ahilik kültürünün günümüzdeki iş etiği anlayışının tarihsel temellerinden biri olduğuna dikkat çeken Atlan, mesleki eğitimin önemini vurguladı. Öğrencilerin meslek öğrenmek amacıyla esnafın yanında eğitim aldığını belirten Atlan, ustalardan bilgi ve deneyimlerini gençlere aktarmalarını istedi.

Program, halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Ahilik kültürünün önemli sembollerinden biri olan temsili 'Şed Kuşanma' töreninin de gerçekleştirildiği etkinlik, Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin öğretmenleri ve ustalarıyla hazırladığı meslek tanıtım stantlarının açılmasıyla sona erdi.