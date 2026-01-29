Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Politikalar Ofisi; Mersin'in iyi uygulamalarını Türkiye geneline taşırken, sosyal sorunlara yönelik geliştirdiği projelerle de birçok belediyeye örnek oluyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir'in Sosyal Politikalar Ofisi, bugüne kadar 30'dan fazla projede, farklı şehirlerdeki belediyelere destek sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Politikalar Ofisi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen özgün projeleri tanıtmak ve bu uygulamaların ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyet gösteren ofis; Mahalle Mutfakları, Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim, Mersinli Kadın Ustalar, Mercan 100.Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ve Otizm Aile Danışma Merkezi gibi birçok projeyle hem diğer belediyelere rehberlik ediyor hem de Mersin'de sosyal sorunlara yönelik kalıcı çözümler üretiyor.