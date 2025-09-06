Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, başta zirai don ve diğer doğal afetlerden etkilenenler olmak üzere üreticilere yönelik Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi’nde düzenlenen ‘Sera İpi, Yapışkan Tuzak ve Sıvı Gübre Dağıtım Töreni’ne katıldı.MERSİN (İGFA) -

Tarımsal üretimi desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımın sürdürülebilirliğine katkı sunmaya devam ederken; zirai don ve diğer doğal afetlerden etkilenen üreticilerin yanında olmayı da sürdürüyor. Bu kapsamda; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, başta zirai don ve diğer doğal afetlerden etkilenenler olmak üzere üreticilere yönelik Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi’nde düzenlenen ‘Sera İpi, Yapışkan Tuzak ve Sıvı Gübre Dağıtım Töreni’ne katıldı. Dağıtım Töreni ile birlikte binlerce üreticiye destekler ulaşırken, Büyükşehir çiftçilerin yüzünü bir kez daha güldürdü.

Başkan Seçer, üreticilere verdiği sözü tuttu

Geçtiğimiz aylarda Mersin’de yaşanılan zirai don ve diğer doğal afetlerden etkilenen üreticileri ziyaret eden ve onlara ilave destek paketi açıklayacaklarının sözünü veren Başkan Seçer, Kazanlı’da yapılan dağıtım töreniyle verdiği sözü tuttu. Gerçekleştirilen Dağıtım Töreni ile 3 farklı kapsam altında üreticilere Büyükşehir tarafından bugüne kadar toplam 187 bin 250 kilogram Sera İpi; toplam 390 bin litre Gübre Desteği ve 5 bin 800 kutu da Yapışkan Tuzak Desteği verilmiş olacak.

Tarımın yalnızca tarlada değil, pazarda, mutfakta, ekonomide ve yaşamın her alanında varlığını hissettiren, desteklenmediğinde sürdürülemeyecek bir alan olduğunun bilinciyle hareket eden Mersin Büyükşehir, her bölgenin ihtiyacını gözeterek bilinçli bir tarımsal destek politikası gözetiyor. Tarımsal destek politikalarında küçük aile işletmelerini ve üretici kadınları önceleyen Büyükşehir, sunduğu desteklerle her koşulda üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Seçer: “Bizde bu vatan ve millet sevgisi olduğu sürece, sizlere en değerli hizmetleri getiririz”

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuşmasında, halkla bir araya gelmekten dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, yoğun çalışma temposu içerisinde yurttaşlarla bir araya geldiklerinde tüm yorgunluklarını unuttuklarını ve enerjilerinin arttığını kaydetti. Başkan Seçer, “Allah enerjimizi, şevkimizi, millet ve ülke aşkımızı eksik etmesin. Ülkemizi ve bayrağımızı seviyoruz, saygı duyuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duyuyoruz ve seviyoruz. Bizde bu vatan ve millet sevgisi olduğu sürece de hiç merak etmeyin sizlere en değerli hizmetleri getiririz” dedi.

Seçer yurttaşlara seslendi: “Biz sadece bir emanetçiyiz; para, emek ve vergi sizin…”

Büyükşehir Belediyesi olarak farklı projeler ile toplumun farklı kesimlerine destek sunduklarını belirten Seçer, halkın parasını yine halka ulaştırdıklarını vurgulayarak, “Vahap Seçer ya da Büyükşehir Belediyesi sadece bir emanetçi ve aracı. Para sizin, emek sizin, vergi sizin... Beytü’l-mala halel getirmeden, sizin kaynaklarınızı size kullanıyoruz. Onurlu bir belediye başkanı bunu yapar. Çoluğunun çocuğunun, ailesinin kursağından bir lokma haram geçirmez” diye belirtti.

Seçer’den; ‘Devletin dini adalettir’ vurgusu…

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra, Mersin’in farkı bir kent haline geldiğinin de altını çizen Seçer, Mersin’de yaşayan yurttaşların da kentte farklı bir mutluluk ve huzurla yaşamaya devam ettiğinden söz etti. Bu durumu kimsenin inkar edemeyeceğini de dile getiren Seçer, “Mersin’de herkes Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve adaletine güveniyor. Hz. Ali’nin sözünü hep söylüyoruz; ‘Devletin dini adalettir.’ Yurttaşlar biliyorlar ki; Mersin Büyükşehir Belediyesi adaletli bir belediyedir. Hepiniz bizim yurttaşlarımızsınız. Renginiz ne olursa olsun, hangi siyasi görüşten, bölgeden, köyden olursanız olun ya da hangi partiye oy vermiş olursanız olun; hepiniz bu ülkenin eşit birer yurttaşlarısınız” ifadelerine yer verdi.

“Çiftçilikten gelen, toprağı, ağacı, fideyi bilen bir Başkanınız var”

Geçtiğimiz aylarda yaşanan don afetine ilişkin de konuşan Seçer, o dönemde don afetinden etkilenen bölgeleri ziyaret ettiklerini ve üreticilerle bir araya geldiklerini hatırlattı. Seçer, “Çiftçilikten gelen, toprağı, ağacı, fideyi bilen bir Başkanınız var. Yaşanan don afetinden sonra geldik, gördük ve ‘Dondan zarar gören çiftçilerimiz kimlerse bunlar tespit edilsin, biz de belediye olarak onlara naçizane katkıda bulunalım’ dedik. Bu bölge için söylüyorum; bunun yanında zaten her yıl yapışkan tuzak, sera ipi ve gübre desteğini yapıyorduk. Anamur’dan Tarsus’a; Çamlıyayla’dan Mut’a kadar her bölgenin kendi özelliğine göre bitkisel üretimden hayvansal üretime, balıkçılığa ve arıcılığa kadar her alanda, üreten, alın teri döken herkese destek sunmaya hazır olduğumuzu hep ifade ettik” dedi.

Büyükşehir’in 2025 yılındaki tarımsal destek bütçesi yüzde 80 arttı

Büyükşehir olarak tarımsal destek için ayırdıkları bütçeyi bu yıl yüzde 80 oranında artırdıklarını kaydeden Seçer, “2024 yılında tarımsal destek bütçemiz 119 milyon liraydı. 2025 yılında bu rakamı yüzde 80 artırarak 215 milyon lira yaptık. Oysa 2024-2025 dönemi için Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi o kadar artmadı, yüzde 30 arttı. Ama tarımsal destek yüzde 80 arttı” diye konuştu. Büyükşehir olarak tarımı önemsediklerini ifade eden Seçer, “Sizler üretmezseniz vatandaş aç kalır, ülkeler başka ülkelere muhtaç olur, müstemleke olur, sömürülür ve köle olur. Aksine, üreteceğiz… Sebze, meyve ve tahıl üreteceğiz. Sağlıklı nesiller ve daha sıhhatli çocuklarımız olacak” dedi.

Büyükşehir’den 3 farklı kalemde destek

Düzenlenen program kapsamında başta don ve doğal afetlerden etkilenenler olmak üzere, üreticilere 3 farklı kapsam altında destek verildiğini belirten Seçer, örtü altı sebze üretimi yapan 5 bin üreticiye kişi başı 15 kilogram olmak üzere 75 bin kilogram sera ipi, don zararından etkilenmiş 500 üreticiye kişi başı 30 kilogram olacak şekilde 15 ton sera ipi olmak üzere, toplam 5 bin 500 üreticiye 90 bin kilogram sera ipi desteğinde bulunulacağını söyledi. Yapışkan tuzak desteği kapsamında ise bin üreticiye toplam bin kutu dağıtım yapılacağını ifade eden Seçer, üretim alanı 1-12 dekar olan üreticilere de üretici başına 40 litre sıvı azot, 20 litre organik gübre olmak üzere kişi başı 60 litre olmak üzere toplam 67 bin 740 litre gübre desteği verileceğini kaydetti. Seçer, desteklerin önümüzdeki günlerde Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Erdemli ve Tarsus’taki üreticilere de yapılacağını söyledi.

“Kadınlar ekonomik hayata girmeli”

Gerçekleştirilen desteklerde önceliklerinin küçük aile işletmeleri ve üretici kadınlar olduğuna dikkat çeken Seçer, “Kadınlar çalışmak, üretmek, evin ekonomisine katkı sunmak istiyor. ‘Çocuklarımın eğitiminde, geçiminde benim de katkım olsun’ diyor. Kadınları desteklemek lazım. Kadınların hayata tutunması lazım. Kadınlar ekonomik hayata girmeli. Kadınların enerjisi çok yüksek” dedi.

“Yolsuzluk kadar israf etmekte günahtır”

Zirai dondan zarar gören üreticileri Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı hasar tespit çalışmaları sonucu oluşan raporlardan belirlediklerini aktaran Seçer, desteklerin toplam miktarının ise 31 milyon 156 bin TL tutarında olduğunu belirtti. Söz konusu paranın vatandaşlardan toplanan vergiler neticesinde sağlandığına dikkat çeken Seçer, “Bu devlet tüm yatırımlarının, cari harcamalarının yüzde 85’ini vatandaştan topladığı vergilerle sağlıyor. Bizim öyle yeraltı yerüstü kaynaklarımız yok. Aslında paranın değerini bilen hükümetler olmalı, iktidarlar olmalı. Tıpkı Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi. Parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bakın hep yöneticilerin yolsuzluğundan şikayet edilir. Ama şunu unutmayın bir yöneticinin yolsuzluk yapması kadar israf yapması da bana göre Allah katında günahtır” diye konuştu.