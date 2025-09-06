Bursa Yenişehir Belediyesi, 10’uncu Uluslararası Altın Biber Festivali’nin 3’ncü gününde amatör bisiklet yarışı düzenlendi. 33 sporcunun katıldığı bisiklet yarışı nefes kesen anlara sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi. 5.2 kilometrelik parkuru 8 dakika 3 saniyede tamamlayan Gökhan Uzuntaş birinci olurken, Reyhan Yakışır ikinci, Murat Pehlevan ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara madalyalarını Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel takdim etti. Yarışmada ayrıca, en genç sporcu 15 yaşındaki Ertuğrul Özbek ile en yaşlı sporcu Mesut Manay’a da mansiyon ödülü verildi.

‘SPOR KİMLİĞİNE KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ’

Ödül töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Osmanlı’nın ilk başkenti Yenişehir’in, tarih, turizm ve tarım kenti kimliğinin yanı sıra, spor kenti kimliğini de hak ettiğini dile getirdi. Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’in spor kenti kimliğine kavuşması için, bugüne kadar oldukça önemli yatırımlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. En büyük yatırımı ise sporcularımıza yapıyoruz” dedi.

‘YENİŞEHİR’DE BİSİKLET BİR KÜLTÜRDÜR’

Bisikletin Yenişehir’de sadece spor olmadığına aynı zamanda bir kültür olduğuna değinen Başkan Ercan Özel, “Bu kültürün genç nesillere aktarılması, daha fazla sahip çıkılması için bugüne kadar defalarca şehrimizde bisiklet turları düzenledik. Bugün de tam 32 yıl sonra bisiklet yarışı yaptık. Yenişehir’de en son bisiklet yarışı 1993 yılında düzenlendi. Hatta bu yarışta ben de yarışmacı olarak yer almıştım. O heyecanımı, o mutluluğumu bugün bir kez daha yaşadım” diye konuştu.