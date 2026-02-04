Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla, bozulma tespit edilen yollarda asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Tarsus ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karabucak Caddesi'nde yürütülen çalışmalar tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Kent genelinde belirli bir program çerçevesinde çalışma yürüten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, özellikle üreticilerin yoğun olarak kullandığı Karabucak Caddesi yolunu etkin çalışmaların ardından daha konforlu hale getirdi.

YENİLENEN KARABUCAK CADDESİ BÖLGE SAKİNLERİ VE ÜRETİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Büyükşehir ekipleri, Karabucak Ormanı'nın bulunduğu 2 bin 700 metre uzunluğundaki güzergahta bölgenin zemin yapısını dikkate alarak kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Teknik analizlerin ardından ilk etapta taş dolgu uygulamasıyla zeminin taşıma kapasitesi artırılarak güçlendirildi. 30 iş makinesi, 50 personel eşliğinde yürütülen çalışmalarda 800 kamyon taş dolgu ile zemin iyileştirmesi yapılarak, asfaltın uzun ömürlü olmasını sağlayan 7 bin 194 ton PMT (Plent - Miks Temel) serimi tamamlandı.

4 bin 756 ton sıcak asfalt seriminin gerçekleştirildiği güzergah; ağır vasıta trafiğine dayanıklı, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

Karabucak Ormanı'nın zemin dokusuna uygun şekilde tamamlanan yolda, trafik güvenliği için yol çizgisi çalışmaları da hız kesmeden uygulanarak vatandaşların aktif kullanımına sunuldu.

Kent genelinde yol kalitesini artırmak ve vatandaşların konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak amacıyla, asfalt çalışmaları planlı ve kesintisiz bir şekilde devam eden ekipler, bölgedeki diğer yollar için çalışmalarını sürdürüyor.

Yolun kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulması bölge sakinleri ve Tarsus Yaş Sebze Meyve Hali'ne yolculuk yapan üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.