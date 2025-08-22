Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’, Temmuz ayında başlattığı yaz okulu etkinliklerini Ağustos ayında da sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin yaz programı; eğlenceli ve öğretici etkinlikleriyle çocukların yaz tatilini daha da keyifli hale getiriyor.

Yaz tatili boyunca açılan atölyeler; ‘Minik Mucitler’, ‘Robotik Kodlama’ ve ‘Yaz Okulu’ olmak üzere 3 farklı alanda gerçekleştiriliyor. Çocuklar bu kapsamda İklim ve Çevre, Deniz Canlıları, Fen Bilimleri ve Astronomi atölyelerine katılarak uygulamalı eğitimler alıyor. Minik Mucitler Atölyesi’nde çocuklara geri dönüşüm, iklim ve çevre konuları çeşitli etkinliklerle aktarılırken, robotik kodlama çalışmalarında da öğrenciler temel yazılım becerileri kazanıyor.

Ziyaretçiler hafta içi her gün Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ne gelebiliyor. Robotik Kodlama Atölyesi haftada 1 gün olmak üzere 4 hafta boyunca sürerken; Yaz Okulu programı ise haftada 2 gün olmak üzere 2 hafta süresince devam ediyor. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, bir yandan da yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

EZİCİ: “HEM YAZ OKULU DÖNEMİNDE HEM DE OKUL DÖNEMİNDE DEVAM EDEN KURSLARIMIZ OLACAK”

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, Temmuz ayında başlayan Yaz Okulu etkinliklerini Ağustos ayında da devam ettirdiklerini anlatarak, “Minik Mucitler, Robotik Kodlama ve Yaz Okulu olarak 3 farklı alanda atölyelerimiz devam ediyor. Yaz Okulumuzda çocuklarımız İklim ve Çevre, Deniz Canlıları, Fen Bilimleri ve Astronomi Atölyesi’ne katılıyorlar. Buradan ellerinde somut bir dönüt ile geri döndüklerinde çok mutlu oluyorlar. Robotik kodlamada yeni yazılımcılar yetiştirme fikri velilerimizi de öğrencilerimizi de çok mutlu ediyor. Dolayısıyla hem yaz okulu döneminde hem de okul döneminde devam eden kurslarımız olacak” dedi.