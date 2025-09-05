Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olduğu bir şehir yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Birbirinden farklı kültürler etkinliklere ev sahipliği yapan Büyükşehir, Ankara Ekin Tiyatrosu’nun düzenlediği ‘Angara Gazinosu’ adlı oyununu yaz akşamının en güzel günlerinde izleyicilerle buluşturdu.

25 kişilik dev kadrosu ile yola çıkan ekip, Müzikli Kabare oyununu bu kez Mersin’in Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerinde sergiledi.

Huysuz Virjin’den Zeki Müren’e, Ankara oyun havalarından arabeske ve Türk Sanat Müziği’ne kadar pek çok şarkının canlı orkestra eşliğinde seyircilere sunulduğu, değişen toplumsal, siyasal ve kültürel erozyonun eğlence ve müzik sektöründe yarattığı değişimin anlatıldığı oyun, izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Zaman zaman duygusal, zaman zaman bol kahkahalı geçen oyun, seyircilerinden tam not aldı. Nostaljik şarkılar eşliğinde özlenen geçmiş günlere gittiklerini söyleyen seyirciler, oyunu büyük bir keyif ve ilgi ile takip etti.