Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de, vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de düzenlenen atölye çalışmaları sayesinde katılımcılar hem uygulamalı üretim deneyimi kazanıyor hem de kırsal bölgelerin ürünlerini ve üretim kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

ATÖLYE'DE DOĞAL ÖZLERLE RENKLİ ERİŞTELER YAPILDI

Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de gerçekleştirilen son atölyenin konusu ise 3 renkli erişte yapımı oldu. Katılımcılar, erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi.

Atölyede eriştelere renk vermek için yapay boya yerine havuç, pancar ve ıspanak özlerinden yararlanıldı. Doğal özlerle renklendirilen erişteler; turuncu, kırmızı ve yeşilin canlı tonlarıyla görsel bir şölen oluşturdu.

Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşların ulaşımı, Forum Mersin AVM önünden Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Hamzabeyli'ye ulaşan katılımcılar, doğayla iç içe bir ortamda üretim yaparak; kent yaşamının yoğunluğundan uzak, keyifli ve verimli zaman geçiriyor.

Yerel ürünlerin tanıtılmasına ve kırsal üretim kültürünün görünür kılınmasına katkı sağlayan atölyeler, aynı zamanda vatandaşların da bir araya gelerek sosyal etkileşim kurmasına olanak sunuyor.