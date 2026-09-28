Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi 1 Aralık 2026'ya ertelendi. Ticaret Bakanlığı, teknik altyapı ve entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemine ilişkin yönetmelik değişikliği hakkında açıklama yaptı.

29 Nisan 2026'da Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan düzenlemeyle, satış bedelinin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da elektronik fon transferiyle ödenmesi durumunda işlemlerin Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülmüştü.

ZORUNLU UYGULAMA TARİHİ DEĞİŞTİ

TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına yönelik teknik altyapının hazırlandığı, bankaların kendi altyapılarını oluşturma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Sistemin etkin, güvenli ve kesintisiz şekilde çalışabilmesi, entegrasyon süreçlerinin tamamlanması ve olası teknik ve operasyonel sorunların önüne geçilmesi amacıyla zorunlu uygulama başlangıç tarihi 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlenecek.

PİLOT UYGULAMA BAŞLAYACAK

Düzenlemeyle ayrıca TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri paylaşımının ve teknik altyapı çalışmalarının hızlandırılması amacıyla bir entegratör belirlenmesine yönelik değişiklik yapılacak.

Bakanlık, bankaların altyapılarının hazır hale gelmesinin ardından Güvenli Ödeme Sistemi için pilot uygulama başlatılmasının planlandığını da duyurdu. Sistemle, taşınmaz satışlarında mülkiyet ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesi, tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik risklerine karşı korunması ve kayıt dışılığın azaltılması hedefleniyor.