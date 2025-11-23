Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve çeşitli kurumların iş birliğinde; Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 'İlyas Yılgör 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni' düzenledi.

MERSİN (İGFA) -Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, MEDEKA Fotoğraf Kurulu Üyeleri, İlyas Yılgör'ün ailesi ve sevdikleri ile birlikte çok sayıda Mersinli sanatsever katıldı.

5.'si düzenlenen yarışmaya bu sene; 'Yaşam', 'Siyah & Beyaz Portre' ve 'Aile' kategorilerinde 45 ülkeden 225 fotoğrafçı, toplam 2 bin 315 eser ile rekor katılım gerçekleştirdi.

Her kategoride 23 ödül dağıtılırken, tüm kategorilerde en fazla ödül ve kabul alan sanatçıya verilen 'FIAP Best of Award' ödülü ile toplam 70 ödül sahiplerini buldu. Başarılı sanatçılar madalya ve para ödülü ile onurlandırılırken, ödül almaya hak kazanan eserler sergilendi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Fotoğraf sanatına yeni fotoğrafçılar kazandırmak, sanata verilen emeğe ve Mersin'e değer katmak amaçlarıyla gerçekleştirilen yarışma, ilerleyen senelerde de vizyonunu devam ettirmek istiyor.

Bu sene yarışma sonucunda; 'Yaşam' kategorisinde FIAP Altın Madalya Ödülü'nü Van'dan katılan Ahmet Fatih Sönmez alırken, Camera Obscura Society Altın Madalya Ödülü'nü Hong Kong'dan Diana Chan kazandı.

'Siyah & Beyaz Portre' kategorisinde FIAP Altın Madalya Ödülü'nü Norveç'ten Atle Helland, Camera Obscura Society Altın Madalya Ödülü'nü Hindistan'dan Abishek Basak kazandı.

'Aile' kategorisinde ise FIAP Altın Madalya Ödülü Rusya'dan Olga Kazakova'ya, Camera Obscura Society Altın Madalya Ödülü Macaristan'dan Istvan Kerekes'e verildi. Antalya'dan katılan Levent Yücetin ise salonun en fazla ödül ve kabul alan katılımcısı olarak, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından takdim edilen 'FIAP Best of Award Ödülü'nü kazandı.