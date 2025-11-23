İzmir'de kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Karabağlar'da düzenlenen nöbet, 24 Kasım'ı 25 Kasım'a bağlayan gece sessiz yürüyüşle başlayacak ve Kadın Hakları Parkı'nda 24 saat sürecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 24 saatlik nöbete tüm İzmir halkını davet etti. Etkinlik, 24 Kasım'ı 25 Kasım'a bağlayan gece saat 23.30'da Bozyaka Bahçem Kafe önünden başlayacak sessiz yürüyüşle start alacak. Hayattan koparılan kadınlar için omuz omuza yürünecek kortej, Kadın Hakları Parkı'na kadar ilerleyecek ve saat 00.00'da parkta 24 saatlik nöbet başlayacak.

Başkan Kınay, kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, 'Kadına yönelik şiddet artıyor. Bir daha eksilmemek için, kadınları yok sayan zihniyete karşı susmayacağız, korkmayacağız, karanlığa teslim olmayacağız' dedi. Kınay, geçtiğimiz yıl 452 kadının hayatını kaybettiğini, 2025 Kasım ayına gelindiğinde bu sayının 407'ye ulaştığını ve yalnızca İzmir'de 20 kadının öldürüldüğünü hatırlattı.

Nöbetin bir bekleyişten öte anlam taşıdığını belirten Kınay, 'Bu nöbet, direnişin ve umudun nöbeti. Bir kadın düştüğünde hepimizin yaralandığını hatırlamanın nöbeti. Başımızı dik, öfkemizi diri tutacağız' ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Karabağlar Kent Konseyi tarafından hazırlanan, ilçedeki kadın cinayetlerinin toplumda yarattığı acıyı gözler önüne seren 'Gülümsemesi Yarım Kalan Kadınlar' belgeseli de Kadın Hakları Parkı'nda gösterilecek.

Başkan Kınay, tüm kadınları, erkekleri, gençleri ve adalete inanan herkesi nöbete katılmaya davet ederek, 'Bu mücadele bir günün değil, bir ömrün mücadelesi. Gelin, karanlığa karşı aydınlığı, umutsuzluğa karşı umudu birlikte büyütelim' dedi.