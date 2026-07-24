Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma törenine katıldı.

MERSİN (İGFA) - Törende konuşan Başkan Seçer, Büyükşehir tarafından 'Mega Yaz' olarak adlandırdıkları yatırım döneminde birçok projeyi yurttaşlarla buluşturduklarını ve buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile Mersin'in dünya kenti olması için çalıştıklarını ifade eden Seçer, kentin sosyolojik olarak Türkiye'nin özeti olduğunu belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladıklarını belirten Seçer, Hal Katlı Kavşağı'nın da yakın zamanda hizmete açıldığını hatırlattı. 5. katlı kavşağı Mersin'e kazandırdıklarını kaydeden Seçer, '4 adet katlı kavşak ve Yenişehir 18. Cadde kuzey-güney hattında Mersin merkezin ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Standart büyüklükteki bir katlı kavşağı maksimum 3 ay içerisinde bitiriyoruz. Arkadaşlarımız Hal Katlı Kavşağı'nı 4 ay içerisinde 7/24 mesai yaparak bitirdiler. Bu katlı kavşağımız da en geç 2026 yılı sonuna kadar hizmete girmiş olacak' diye konuştu. Göreve gelmelerinin ardından Mersin'in imar planı sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğüne dikkat çeken Seçer, yurttaşların trafik sorunlarına da başarılı projelerle son verileceğini ifade etti.

'YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA 7 YILDA 30 MİLYAR TL HARCADIK'

Projenin teknik detaylarından söz eden Seçer, bin 720 metre uzunluğundaki kavşağın bin 10 metresinin battı-çıktı şeklinde olduğunu ve yol genişliğinin 35 metre olduğunu belirtti.

Hal Katlı Kavşağı'nın yapısından örnek vererek Vatan Caddesi-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşağı'nın büyüklük farkını anlatan Seçer, 'Hal Katlı Kavşağı'na 740 fore kazık çakıldı. Vatan-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşağı'nda ise bu sayı bin 285 adet olacak. 28 kilometreye denk gelen fore kazık çalışmalarını yapacağız ve bu da afetlere dayanıklılık sağlayacak' ifadelerini kullandı.

Projenin yaklaşık 1,5 milyar TL'lik bir yatırım bedeline sahip olduğunu belirten Seçer, göreve geldikleri günden bu yana yol yapım çalışmalarına 30 milyar TL'den fazla bütçe harcandığını dile getirdi. Mezitli ilçesi için birden fazla proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden Seçer, yurttaşların da çalışmaları özenle takip etmesi gerektiğini vurguladı.