Bakırköy Belediyesi, afetlere karşı hazırlık ve koordinasyon kapasitesini artırmak amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarının afet ve risk yönetimindeki uygulaması olarak hayata geçirdiği 'Bakırköy Güvende' projesini tanıttı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bakırköy Güvende' projesinin lansmanı, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda; muhtarlar, afet gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Afetlere karşı hazırlık ve müdahale süreçlerini geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında, dijital dönüşüm olanaklarından yararlanılarak belediye müdürlüklerinin afetle mücadele süreçlerinde daha etkin ve koordineli çalışması amaçlanıyor.

'Bakırköy Güvende' projesiyle birlikte afet öncesi, afet anı ve afet sonrası süreçlerde Bakırköy Belediyesi, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ve afet gönüllüleri arasında dayanışma ve koordinasyonun artırılması planlanıyor.

'ŞEHİRLERİ YÖNETEN ANLAYIŞ DEĞİŞİYOR'

Başkan Ovalıoğlu, dijital belediyeciliği afetlere dirençli kent anlayışının temel unsuru olarak benimsediklerini belirterek, 'Bugün şehirleri yöneten anlayış değişiyor. Artık belediyecilik; yalnızca sorunlara müdahale eden değil, riskleri önceden gören, analiz eden ve oluşmadan ortadan kaldıran bir yönetim modeline dönüşüyor. Biz de Bakırköy Belediyesi olarak bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefledik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren dijital belediyeciliği, afetlere dirençli kent anlayışımızın temel unsuru olarak benimsedik. Bu kapsamda dijital imar arşivimizin önemli bir bölümünü tamamladık. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmalarını başlattık. Dijital İkiz Projesi ile kentimizi üç boyutlu olarak yönetebilecek altyapıyı oluşturuyoruz. Bugün tanıttığımız Bakırköy Güvende Projesi, bütün bu dijital dönüşüm çalışmalarının afet ve risk yönetimindeki en önemli uygulamasıdır' dedi.

'TÜM CADDE VE SOKAKLARDA RİSK TARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Hayata geçirilecek proje hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Ovalıoğlu, 'Proje kapsamında Bakırköy'ün tüm cadde ve sokaklarında risk taraması yapılacak. Köprüler, viyadükler, alt ve üst geçitler, istinat duvarları, yağmur suyu drenaj sistemleri, menfezler, ulaşım altyapıları, bina cepheleri, riskli yapılar, ağaçlar, tabela direkleri, reklam panoları, trafik levhaları, aydınlatma direkleri, klima dış üniteleri, kent mobilyaları, kamu binaları, tarihi yapılar ve iş yerleri olmak üzere kent yaşamını etkileyen tüm risk unsurları ortak kriterlerle puanlandırılacaktır' diye konuştu.

'GÜÇLÜ ŞEHİRLER DOĞRU PLANLAMALARLA KURULUR'

Ovalıoğlu, İl Risk Azaltma Planı'ndaki 15 eylemin tek bir dijital platform üzerinden takip edileceğini vurgulayarak, 'Güvenli şehirler tesadüflerle değil, bilimle, planlamayla ve kurumlar arası güçlü koordinasyonla inşa edilir' dedi.