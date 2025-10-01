Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yalnızca tarımsal faaliyetlerde değil, üretimin pazara taşınmasında da destek vermeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda, Gülnar ilçesine bağlı Demirözü Mahallesi’nde yol yenileme ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Demirözü, Konur, Dayıcık, Örenpınar ve Mut mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki yol yapım bakım ve onarım ekipleri tarafından yenilendi.

Ermenek karayolu sınırından başlayarak, Demirözü Armutalanı yol ayrımına kadar olan 6 bin 500 metrelik kısımda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca tehlike arz eden virajlarda düzenleme ve genişletme yapıldı.

Yol, Gülnar ile Mut arasındaki ulaşımı sağlamasının yanı sıra, bölgedeki yoğun elma üretimi nedeniyle üreticiler için de kritik önem taşıyor. Günlük 30 ile 40 tırın geçiş yaptığı bu güzergâhta tamamlanan çalışmalar sayesinde, üreticiler ürünlerini pazara daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırabilecek. Vatandaşlar da artık daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkanına sahip olacak. Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen süreçte Dayıcık mevkiinde de asfaltlama çalışması yaparak, güzergâh üzerindeki ulaşım bütünlüğünü sağlamayı hedefliyor.