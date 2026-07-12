Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor. Ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Macit Özcan Spor Tesisleri Olimpik Yüzme Havuzu'nda ve Toroslar Spor Park'ta gerçekleştirilen ücretsiz yüzme kursları, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde kursiyerler; temel yüzme tekniklerinden nefes kontrolüne, suya alışmadan doğru kulaç atma yöntemlerine kadar birçok konuda eğitim alırken, yaz mevsimini hem eğlenerek hem de yeni bir yaşam becerisi kazanarak değerlendiriyor.

Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, kayıt için şahsen ilgili birimlere başvuru yapabilir.

ERDEN: 'BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI ÜCRETSİZ YÜZME KURSLARIMIZA BEKLİYORUZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Yüzme Antrenörü olarak görev yapan Ekrem Erden, kurslara her yıl yoğun ilgi olduğunu belirterek, bu yıl da kayıtların yüksek olduğunu söyledi.

Erden, kursların 2020 doğumlu çocuklardan başlayarak ileri yaş gruplarına kadar herkese açık olduğunu ifade ederek, '80 yaşında kursiyerlerimiz de burada eğitim alıyor.

Katılımcılarımız yaş gruplarına ve yüzme seviyelerine göre ayrılıyor. Yüzme bilmeyen kursiyerlerimize 6 eğitmenimiz yüzme öğretirken, yüzme bilenlere de teknik çalışmalar yaptırıyoruz' dedi.

Yüzme kurslarının 6 Temmuz'da başladığını ve 10 Eylül'e kadar 5 dönem halinde devam edeceğini kaydeden Erden, her dönemin 2 hafta ve 8 dersten oluştuğunu belirtti.

Yüzmenin hem fiziksel hem de sosyal gelişime önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Erden, 'Yüzme sporu, bütün kas gruplarını çalıştıran en önemli spor dallarından biri. Aynı zamanda çocuklar burada sosyalleşiyor, arkadaş ediniyor ve grup içerisinde hareket etmeyi öğreniyor. Mersin bir sahil kenti. Bütün vatandaşlarımızın yüzme bilmesi gerekiyor. Bu nedenle, tamamen ücretsiz olan kurslarımıza tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz' ifadelerini kullandı.