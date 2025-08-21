Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Fındıkpınarı ile Arslanköy arasındaki 18 kilometrelik yolu yenileyerek güvenli ve konforlu hale getirdi.MERSİN (İGFA) - Toroslar ve Mezitli ilçelerini birbirine bağlayan yol, bölge halkı, çiftçiler ve Yörükler için önemli bir ulaşım hattı konumunda bulunuyor.

Çalışmalar kapsamında yol genişliği 4 metreden 7 metreye çıkarıldı. Yolun bozulmasına neden olan yağmur sularının tahliyesi için 35 ayrı noktada büz geçişleri yapılarak altyapı güçlendirildi. Ayrıca trafik işaretleme çalışmaları da tamamlandı. Toplam 40 günde bitirilen çalışmalar sayesinde vatandaşlar artık Arslanköy’den Fındıkpınarı’na ulaşmak için 50 kilometre yerine yalnızca 18 kilometre yol kat edecek.

Yolun yenilenmesiyle birlikte, bölgenin yaz ve kış turizmine de katkı sağlanması hedefleniyor. Yaz aylarında yaylalara çıkan vatandaşlar daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşurken, kışın yoğun kar yağışıyla öne çıkan bölgede vatandaşlar güvenle yolculuk yapabilecek.