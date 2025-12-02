Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kentin ulaşımına yeni bir soluk getirerek, toplu taşıma filosuna yüzde 100 elektrikli otobüsleri ekledi.

MERSİN (İGFA) - Avrupa Birliği (AB) IPA 2 projesi kapsamında 17 adet ve 1 adette farklı bir kaynaktan hibe ile Mersin Büyükşehir'in toplu taşıma filosuna katılan toplam 18 adet elektrikli otobüs, kent ulaşımına katıldı.

Tamamen elektrikle çalışan yeni nesil otobüsler, sıfır emisyon değerleri sayesinde kentte hava kalitesinin korunmasına önemli katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi bu sayede hem çevre kirliliğini azaltmayı hem de yakıt tüketimi olmadığı için uzun vadede enerji tasarrufu ile ekonomik sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor. 300 kilometre menzili olan elektrikli otobüsler, kent genelinde karbon salınımında ciddi bir düşüş yaşanmasını sağlayacak. Vatandaşlar otobüslerin özellikle sessiz, konforlu ve çevreci oluşunu memnuniyetle karşıladı.

DEMİR: 'ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER HEM ÇEVRECİ, HEM DE YAKIT TASARRUFLU'

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, kente kazandırılan 18 elektrikli otobüsün vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, 'Elektrikli otobüsler, karbondioksit veya karbonmonoksit gibi zararlı emisyonları salgılamadığından dolayı çevreci özelliğe sahip. Aynı zamanda dizel araçlara göre 3'te 1 oranında, CNG yakıtlı araçlara göre de yarı yarıya yakıt tasarrufu sağlıyor' dedi.

Elektrikli otobüslerde bulunan ve Türkiye'de ilk kez kullanılan dışarıdan kayar kapılar sayesinde yolcu sıkışmasının önlendiğini, motor bölümü olmadığı için de araçların daha sessiz olduğunu vurgulayan Demir, 'Gelişmiş teknolojiyle donatılan otobüslerde sürücü yorgunluğu, sağlık riski gibi durumları anında merkeze bildiren sürücü davranış analizi, çarpışma önleme ve şerit takip sistemleri yer alıyor. Araçlar 24 saat sesli ve görüntülü olarak da izleniyor' diye konuştu.