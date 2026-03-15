İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında tıp dünyasının saygın isimlerinden 94 yaşındaki Prof. Dr. Veli Lök'ü Alsancak'taki evinde ziyaret etti.

Meslekte 70. yılını geride bırakan ve karaciğer kanseriyle mücadele eden Lök'e geçmiş olsun dileklerini ileten Tugay, sağlık alanına yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti. Ziyarette Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Katip Üyesi Mustafa Vatansever, Eşrefpaşa Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Bayram Köse, Prof. Dr. Veli Lök'ün kızı Dr. Olcay Lök de yer aldı.

TUGAY: HEPİMİZE ÖRNEK OLDU

Başkan Tugay, 94 yaşında olan Prof. Dr. Veli Lök'ün tam 70 yıl önce İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş bir hekim olduğunu belirterek 'Ortopedi alanındaki birikimi ve insan hakları mücadelesiyle hepimize örnek olan Prof. Dr. Veli Lök hocamızı, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ziyaret ettim. Bayındır'ın Yakapınar Köyü'nde doğup büyüyen hocamızın yaşamı, mesleğe adanmışlığın ve insanlık onurunu savunmanın en güzel örneklerinden biri. Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun' dedi.

TIP DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

Türkiye'de artroskopi ve diz cerrahisinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Veli Lök, ortopedi ve travmatoloji alanında önemli bilimsel çalışmalara imza attı. Çocuk ortopedisi, doğuştan kalça çıkığı, kalça cerrahisi ve deformite cerrahisi üzerine yaptığı çalışmalarla tıp literatürüne katkı sağlayan Lök, akademik yaşamı boyunca çok sayıda hekim ve uzman yetiştirdi.

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra insan hakları alanındaki faaliyetleriyle de tanınan Prof. Dr. Veli Lök, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın İzmir temsilciliğinde uzun yıllar görev aldı. İşkencenin tıbbi olarak belgelenmesine yönelik uluslararası standartları belirleyen ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 'İstanbul Protokolü'nün hazırlanmasına öncülük eden isimler arasında yer aldı. İşkence izlerinin saptanmasına yönelik kemik sintigrafisi çalışmalarına da katkı sundu.

İzmir tıp camiasında 'ortopedinin çınarı' olarak anılan Lök, hem bilimsel katkıları hem de etik duruşuyla saygı gören bir hekim olarak öne çıkıyor.