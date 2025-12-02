Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaç duyulan her noktasında durmaksızın çalışıyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm bölgelerinde de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

ALTYAPI SONRASI ÜSTYAPI YENİLENİYOR

Enerji altyapı çalışmaları kapsamında bozulan Hüsnü Efe Caddesi'nde Büyükşehir ekipleri üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar dahilinde şimdiye kadar bin 300 ton PMT ve 860 ton asfalt serimi yapıldı.

Çalışmalar aşınma asfalt serimi, baskı beton, kaldırım yenilemesi ve cadde üzerine yapılacak diğer imalatlarla devam edecek.