Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadelede 'Atık Yağını Getir, Suyunu Kurtar' sloganıyla kampanya başlattı. Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek kampanya kapsamında, evsel atık yağlar ekonomiye kazandırılırken, doğaya sahip çıkan vatandaşlar bitkisel yağ ve canlı çiçeklerle ödüllendirilecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın daha temiz bir geleceğe kavuşması hedefiyle, Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda önemli bir çevre hareketi başlatılıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın öncülüğünde yürütülen proje, su kaynaklarını tehdit eden atık yağ kirliliğine karşı güçlü bir set çekmeyi amaçlıyor.

BİR LİTRE ATIK YAĞ, BİR MİLYON LİTRE SUYU KİRLETİYOR

Yetkililer, sadece 1 litre atık yağın 1 milyon litre temiz suyu kirletme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerek, bu çevre felaketinin önüne geçilmesi adına tüm Manisalıları sorumluluk almaya davet ediyor. 'Sıfır Atık' vizyonu doğrultusunda evsel bitkisel atık yağları çevre kirliliği olmaktan çıkarıp ekonomiye kazandırmayı hedefleyen kampanya, çevre bilincini artırmayı da hedefliyor.

Kampanyaya katılan vatandaşlar için teşvik edici bir ödül sistemi de hazırlandı. 3 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre yeni bitkisel yağ ve canlı çiçek hediye edilirken; 10 litre getirenler 2 litre, 20 litre ve üzeri atık yağ getirenler ise 3 litre yeni bitkisel yağ ile ödüllendirilecek. Kontenjanla sınırlı tutulan uygulamada, bireysel olarak en fazla 3 litre yeni yağ teslim alınabilecek.

Çevre dostu etkinlik, 31 Mart 2026 Salı günü Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda kurulacak toplama noktasında gerçekleşecek. Saat 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar devam edecek olan kampanya ile Manisa halkı, hem suyunu koruyacak hem de hediyeleriyle doğa dostu bir gün geçirecek.