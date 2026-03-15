Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, özel bireylere yönelik düzenlenen iftar programında çocukların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Salona girer girmez alkış yağmuruna tutulan Büyükakın'ın etrafı, konuşma yaptığı sırada çocuklar tarafından sarıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Kocaeli' vizyonu doğrultusunda özel bireylere yönelik çok sayıda proje hayata geçiriyor. Bu projelerle yeniden hayata tutunan özel bireyler ve aileleri, bu kez Büyükşehir'in düzenlediği Engelsiz İftar programında bir araya geldi. Antikkapı Restoran'daki programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A SEVGİ SELİ

Başkan Büyükakın'dan her zaman özel sevgi gören özel bireyler, bu sevginin karşılıksız olmadığını düzenlenen iftar programında gösterdi. Başkan'ı, salona girer girmez alkış yağmuruna tutan özel bireyler, sevgi gösterilerini konuşması sırasında da devam ettirdi. Başkan Büyükakın konuşmak için sahneye çıktığı sırada çocuklar bir anda etrafını sararken salonda duygu dolu anlar yaşandı. Bu tablo karşısında büyük mutluluk yaşayan Büyükakın, 'İşte mutluluğun resmi' sözleriyle duygularını dile getirdi.

'BU AKŞAMKİ ENERJİ BAMBAŞKA'

Başkan Büyükakın konuşmasında, 'Bugünkü enerji bambaşka. Muhteşem görünüyorsunuz. Önemli olan bu evlatlarımızın hayata katılmasıydı. Bu tablo, o mutluluğun tablosu. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bunu başarmamız çok kıymetliydi. Şu anda mutluluğumu ifade edecek söz bulamıyorum. İşte mutluluğun resmi bu' dedi. Büyükakın, önümüzdeki Kadir Gecesi'nin milletimize huzur ve mutluluk getirmesini dilerken, özel bireylerin hep bir ağızdan 'Amin' demesi salondan büyük alkış aldı.