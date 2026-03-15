İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama'da kurulan iftar sofrasında yurttaşlarla buluştu. Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan buluşmada anlamlı bir tesadüf yaşandı. Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ile Dr. Cemil Tugay'ın aynı sofrada bir araya gelmesiyle, tıbbın doğduğu yer olarak bilinen Bergama'da iki doktor başkan 14 Mart Tıp Bayramı'nı birlikte kutladı.

Programa Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş da katıldı. İftar öncesinde masaları dolaşarak yurttaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Tugay, CHP'ye katılmak istediğini ifade eden Engin Gürgel'e de 6 oklu rozeti taktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmasında ramazan ayının önemine değindi. Bu mübarek ayın, herkese insanların eşit olduğunu hatırlattığını söyleyen Başkan Tugay, 'İnsan insana muhtaç. Ne zaman zor gün, dar gün olsa dönüp bir komşu arıyorsunuz. Birlik beraberlik iyidir. Birlik beraberlik duygusuyla yaşamak iyidir. O nedenle böyle bir sofrada bir arada olmak, bize çok şey öğretiyor' dedi.

Yaşanan zorlukları dayanışma ile aşacaklarına dikkat çeken Başkan Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi: 'Biz zor günlerimizden, sıkıntılarımızdan birlik beraberlikle, dayanışmayla, birbirimizin halinden anlayarak, birbirimize destek olarak çıkabiliriz ancak. Ülkemizi, halkımızı, sahip olduğumuz bütün o güzel değerleri severek onlara sahip çıkarak, çıkabiliriz. Ve tabi çok ama çok çalışarak çıkabiliriz. Çalışmadan bunların olmayacağı bir gerçek.'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, muhtarlara da özel olarak teşekkür etti. Muhtarların yerel yönetimlerin gözü, kulağı ve vicdanı olduğunu belirten Başkan Tugay, 'Biz birlikte kocaman bir aileyiz. İzmir'de hiçbir yerin ihmal edilmediği, her noktaya hizmetin ulaştırılmaya çalışıldığı bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle zaman zaman zorlandığımız dönemler de oluyor. Allah ne beni ne de görev alan diğer arkadaşlarımı mahcup etsin. Biz bu ülkenin, bu şehrin ve bu milletin sevdalısı olarak üzerimize düşeni yapacağız. Buradaki güzel birlik ve beraberlik havasının yılın 365 gününde sürmesini diliyorum' dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KIYMETİNİ BİLMEYENLERE AKIL FİKİR VERSİN'

14 Mart'ın Tıp Bayramı olduğunu da anımsatan Tugay, şunları kaydetti:

'Ben ve Tanju Başkanım bu dönemin belediye başkanları arasında iki doktor başkanız. Bergama'dayız. Bergama dünyada tıbbın da doğduğu yer. Nasıl bir tesadüf ve nasıl bir güzellik? Hiç kimse bunu planlamadı. Bergama'da tıbbın doğduğu yerde, Tanju Başkanımızla beraber Tıp Bayramını sizlerle birlikte kutlamış olduk. Sağlık çalışanları cefakardırlar. İnsanlar sağlığını emanet ediyor. Bundan daha büyük bir vicdani sorumluluk olamaz. Tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Onların kıymetini bilmeyenlere de akıl fikir versin.'

'SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN DOLAYI MUTLULUK DUYUYORUZ'

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik de 'Bugün aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çok değerli ağabeyim, aynı zamanda meslek büyüğümüz Dr. Cemil Tugay'ın nezdinde tüm doktorların, sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum. Ramazan akşamları iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz' dedi.

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı anısına Başkan Tugay'a parşömen hediye etti.