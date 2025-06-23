Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tıbbi atıkların toplanması ve bertarafında titiz bir süreç yürütüyor.MERSİN (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen tıbbi atık yönetimi çalışmaları kapsamında, 2019 yılı Nisan ayından bu yana 19 bin ton atık bertaraf edildi. 2025’in ilk beş ayında ise 1600 ton tıbbi atık güvenle toplanarak imha edildi.

Tıbbi atık yönetimi kapsamında, kent genelinde Büyükşehir Belediyesi’nin sözleşme yaptığı 1429 sağlık kuruluşu ile aktif bir çalışma yürütülüyor. Bu kuruluşlardan toplanan atıklar, yönetmeliğe uygun şekilde tasarlanmış 4 özel taşıma aracıyla taşınıyor. 2019 yılı Nisan ayından bu yana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 19 bin ton tıbbi atık toplanarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edildi. 2025 yılının ilk 5 ayında ise 1600 ton tıbbi atık toplanıp güvenle imha edildi.

KARAKOÇ: “TIBBİ ATIKLAR YÖNETMELİĞE UYGUN OLARAK TOPLANMAKTADIR”

Çevre Yüksek Mühendisi Ayşe Bahar Karakoç, pandemi süreciyle birlikte tıbbi atık yönetiminin ne denli kritik olduğunun toplumca fark edildiğini belirterek, “Günlük ortalama 1000 kilometre yol yapan araçlarımızla, tıbbi atıkları güvenli şekilde topluyoruz. Vatandaşlarımızın bu konudaki bilinç düzeyi de oldukça yüksek” dedi.

Hastanelerden veteriner kliniklerine kadar yönetmelikte tanımlanan tüm sağlık kuruluşlarından alınan atıkların halk sağlığına zarar vermeden imha edildiğini vurgulayan Karakoç, sterilizasyon işlemlerinin 3 ayda bir İl Müdürlüğü tarafından da denetlendiğini sözlerine ekledi.

2019 yılı Nisan ayından bu yana 19 bin ton atığın toplanarak bertaraf edildiğini sözlerine ekleyen Karakoç, “2025 yılının ilk 5 ayında da 1600 ton tıbbi atık toplanıp taşınarak bertaraf edilmiştir. Vatandaşlarımızın da tıbbi atıkların evsel atıklarla ayrıştırılması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahip olduğunu görüyoruz” ifadelerine yer verdi.