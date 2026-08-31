15 Temmuz Vatan Şehitleri Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Aynur Akkoyun, yaptığı açıklamada terör örgütü elebaşlarının posterlerinin kamusal alanlarda taşınmasına tepki göstererek, hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini söyledi. Akkoyun, şehitlerin hatırasının siyasetin üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

"Mesele etnik kimlik değil, terör propagandası"

Aynur Akkoyun, "Milletin Emaneti, Devletin Vakarı, Şehitlerimizin Hatırası" başlığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çekti.

Açıklamasında Kürt vatandaşların devletin her kademesinde görev alabildiğini hatırlatan Akkoyun, tartışmanın herhangi bir etnik kimlik üzerinden değil, terör propagandası ve terörün meşrulaştırılması ekseninde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Terör örgütü elebaşlarının posterleri kabul edilemez"

Akkoyun, özellikle terör örgütü elebaşlarının fotoğraf ve posterlerinin sokaklarda taşınmasına sert tepki gösterdi.

Bu tür görüntülerin hem hukuki açıdan hem de toplumsal vicdan bakımından kabul edilemez olduğunu belirten Akkoyun, şu soruları gündeme taşıdı:

Terör örgütü elebaşlarının fotoğrafları sokaklarda nasıl taşınabiliyor?

Buna neden müsaade ediliyor?

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Akkoyun, terörü çağrıştıran sembollerin kamusal alanda normalleşmesinin toplumun ortak hafızasında derin yaralar açabileceğini savundu.

Şehit ailelerine dikkat çekti

Açıklamasında geniş yer verdiği başlıklardan biri de şehit ailelerinin yaşadığı acılar oldu.

Vatan uğruna hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin geride bıraktığı ailelerin acısının yıllar geçmesine rağmen dinmediğini ifade eden Akkoyun, şehit çocuklarının babasız büyüdüğünü, eşlerin ve anne-babaların bu yükü ömür boyu taşıdığını dile getirdi.

Bu nedenle terörü çağrıştıran sembollere karşı daha hassas davranılması gerektiğini belirten Akkoyun, "Şehitlerimizin emaneti unutulamaz, unutulmamalıdır." mesajını verdi.

"Barış, terör propagandasını meşrulaştıramaz"

Akkoyun, açıklamasında barış ve kardeşlik vurgusu da yaptı.

Toplumsal barışın herkesin ortak temennisi olduğunu ifade eden Akkoyun, ancak barış adına terör propagandasına veya terör örgütü elebaşlarının yüceltilmesine göz yumulamayacağını söyledi.

Hukuk devleti ilkesinin bu konuda tavizsiz uygulanması gerektiğini savunan Akkoyun, terör propagandasına karşı hukuki mekanizmaların eşit şekilde işletilmesi çağrısında bulundu.

"Dün ne değişti?"

Açıklamanın siyasi mesajlar içeren bölümünde ise Akkoyun, geçmişte terör konusunda sert açıklamalar yapan bazı siyasetçilerin bugün farklı bir noktada bulunduğunu öne sürdü.

İsim vermeden yaptığı değerlendirmede, "Dün 'asla' diyenler bugün neden farklı konuşuyor?" sorusunu yönelten Akkoyun, seçmenlerin yalnızca kişilere değil, onların ortaya koyduğu ilkelere ve duruşa da oy verdiğini ifade etti.

Akkoyun, siyasetçilerin geçmişte verdikleri sözlerin sorumluluğunu taşımaları gerektiğini savundu.

Devlete çağrı: "Hukuk herkese eşit uygulanmalı"

Mesajının sonunda devlet kurumlarına seslenen Akkoyun, terör propagandasına ilişkin yasal düzenlemelerin ayrım gözetilmeksizin uygulanmasını istedi.

Devletin gücünün hukukun üstünlüğünden, adaletin tarafsız uygulanmasından ve milletin ortak vicdanını koruyabilmesinden geçtiğini belirten Akkoyun, "Bugünün sessizliği yarının nesillerine bırakılacak bir vebal olmamalıdır." ifadelerini kullandı.