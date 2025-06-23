Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer ilçesine bağlı Çamyuva Mahallesi Hayıtlıgöl mevkiinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Çamyuva Mahallesi'ne içme suyu sağlayan ana borulardan birinde gerçekleştirilen bu çalışma sayesinde, mahallede yaşanan su kesintileri ve altyapı sorunlarının giderilmesi planlanıyor. ASAT ekipleri, modern altyapı sistemleriyle su kayıplarını en aza indirmeyi ve arızalara hızlı müdahale etmeyi amaçlıyor.

SORUNLU SULAMA HATTI YENİLENDİ

Ayrıca aynı bölgede yürütülen sorunlu sulama suyu hattının yenilenmesiyle tarımsal üretime de destek sağlanıyor. 600 metrelik yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte su kayıplarının önüne geçilecek. Bölgedeki üreticilerin suya erişimi kolaylaşacak ve verimlilik artacak.

ASAT Genel Müdürlüğü, bu tür yatırımlarla kentin su altyapısını modernize ederek, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmeyi sürdürüyor. Ayrıca, su kayıplarını en aza indirmek ve arızalara hızlı müdahale sağlamak için teknolojik altyapı çalışmaları da devam etmektedir