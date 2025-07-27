Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, hizmet veren “Refakatçi Evi”, hasta ve hasta yakınlarını ağırlamaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - 2021’den bu yana kapılarını açık tutan Refakatçi Evi, bugüne kadar toplam 4 bin 700 hasta ve yakınına ev sahipliği yaptı. 2025 yılının ilk 6 ayında ise 700’den fazla misafir ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, sağlık yolculuklarında onlara destek sundu.

Refakatçi Evi’nde, Mersin ili sınırları içerisinde ikamet eden kamu ve üniversite hastanesinde tedavi gören vatandaşlar konaklayabiliyor. Onkoloji tedavisi gören hastalar için 45 gün, yatarak ya da ayakta tedavi gören hastalar için ise 30 gün süreyle konaklama imkanı sunuluyor. Tedavi sürecinin uzaması halinde konaklama süresi de ihtiyaç doğrultusunda uzatılabiliyor. Konforlu ve güvenli bir ortamda konaklayan misafirlere, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, hastane-otel arasında transfer hizmeti ve haftada bir gün psikolojik destek hizmeti sağlanıyor.

18 yaş altı misafirlere veya engelli raporu olan hastalara iki refakatçi, 18 yaş üstü hastalara ise bir refakatçi eşlik edebiliyor. Refakatçi Evi ekibi bu süreçte hasta ve hasta yakınlarına bir aile ortamı sunuyor. Geçmişte banklarda, arabalarda, hastane bahçelerinde zor koşullarda kalan hasta yakınları, artık güvenli ve sıcak bir ortamda konaklama şansı buluyor. Refakatçi Evi, hasta ve yakınlarının yalnız olmadığını hissettirmeye ve destek olmaya devam edecek.

Yumuşak: “4 bin 700 hasta ve hasta yakını misafirimizi ağırladık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Refakatçi Evi birim sorumlusu Dila Yumuşak, Refakatçi Evi ile hasta ve hasta yakınlarına bir aile evi sıcaklığı sunduklarını anlatarak, “4 bin 700 hasta ve hasta yakını misafirimizi ağırladık. 2025 yılında da 700’den fazla misafirimizi ağırladık. Refakatçi Evi’nde Mersin ili içerisinde ikamet eden, kamu hastanesi ve şehir hastanesine tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ağırlayabiliyoruz. Misafirlerimiz onkoloji tedavisi görebiliyorlar, yatarak tedavi görebiliyorlar. Onkoloji tedavisi gören misafirlerimiz 45 gün, yatarak veya ayakta tedavi gören misafirlerimiz 30 gün konaklayabiliyorlar. Eğer tedavileri devam ederse bu konuda yardımcı olup konaklama sürelerini uzatabiliyoruz” dedi.

“Refakatçı Evimizin kapıları herkese açık”

Normal bir otel odası hizmeti sunduklarını aktaran Yumuşak, “Tek başlarına konaklıyorlar. Herhangi bir oda birleştirme söz konusu değil. Ortak mutfağımız var. İsterlerse kendilerine yemek yapabiliyorlar. Burada kalan misafirlerimiz zaten bir süre sonra arkadaş oluyorlar. Bir aile ortamı sunmaya çalışıyoruz. Kendilerini rahat hissettirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1-2 ay süresince konaklıyorlar ve tedavileri bittiklerinde onlarla vedalaşıyoruz” diye konuştu.

Misafirlerin Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuru yapabildiklerini sözlerine ekleyen Yumuşak, “İsterlerse birebir olarak oteli de arayıp başvuruda bulunabilir. Misafirlerimizden hastane evrakı, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi istiyoruz. Evraklarını tamamladıktan sonra direkt girişlerini yapıyoruz. Refakatçı Evimizin kapıları herkese açık. Hasta ve hasta yakınlarını burada ağlamaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Özer: “Tedavi gören herkes için çok büyük hizmet”

Silifke Taşucu’nda yaşayan Nilgün Özer, ışın tedavisi için Mersin’e geldiklerini ve bu hizmeti duyduklarında çok memnun olduklarını anlatarak, “Odalar temiz, hem kahvaltı veriliyor hem öğleden sonra yemek veriliyor. Her gün sabah buradan servisle gidip servisle dönüyoruz. Bunun için Vahap Seçer’e çok büyük teşekkür ediyorum. Büyük bir olanak. Tedavi gören herkes için çok büyük hizmet. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile gurur duyuyorum” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti vererek üstümüzden çok büyük bir yük aldı”

Eşi Nilgün Özer’e refakat eden Talat Özer, “Biz böyle bir şeyi hiç ummuyorduk. Sıkıntılı bir zaman geçireceğimizi düşünüyorduk ama şu anda Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti vererek üstümüzden çok büyük bir yük aldı. Bu konuda mutluyuz. Hastanenin içinde yatsam bu kadar rahat olamazdım. İki seçenek vardı. Ya her gün gidip geleceğiz arabayla ya da burada bir otele gelecektik. Bu hizmeti duymuştuk, çok sevindik. Harika biz hizmet” diye konuştu.