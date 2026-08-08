Kayseri'den üç eğitim kademesinde aynı anda finale kalan tek kurum Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında önemli bir başarıya daha imza attı. Merkez, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı eğitim seviyesinde Şanlıurfa finallerine yükselerek Kayseri'den bunu başaran tek kurum oldu.

Aylar süren yoğun hazırlık sürecinin ardından rekor puanlarla finallere katılma hakkı kazanan Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi'nin projeleri; ilkokulda sağlık, ortaokulda doğa ve çevre, lisede ise eğitim, kültür ve dijital deneyim kategorilerinde yarışacak. Takımlar, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek finallerde Kayseri ve Talas'ı temsil edecek.

Son yıllarda elde ettiği başarılarla Türkiye'nin örnek teknoloji merkezleri arasında gösterilen Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, TEKNOFEST'te adeta başarıdan başarıya koşuyor. Merkezde eğitim alan öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'de ilkokul kategorisinde 670 bin proje arasından Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon takım, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı. Aynı organizasyonda ortaokul takımı 568 bin proje arasından Türkiye 10'uncusu, lise takımı ise 765 bin proje arasından Türkiye 17'ncisi olurken, ayrıca 'En İyi Sunum ve Ticarileştirme Potansiyeli' ödülüne layık görüldü. Talas İnovasyon Merkezi öğrencileri, TEKNOFEST İstanbul'da da Türkiye 7'nciliği ve Türkiye 13'üncülüğü elde ederek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Elde edilen yeni başarıyı değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, teknolojiye yapılan yatırımın meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, 'Talas Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. İnovasyon Merkezimiz, geçmiş yıllarda TEKNOFEST'te elde ettiği derecelerle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alınan şampiyonluk ödülüyle ve Türkiye çapındaki başarılarıyla bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Bugün ise ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı eğitim seviyesinde Şanlıurfa finallerine yükselen Kayseri'deki tek kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, yıllardır sürdürdüğümüz planlı çalışmaların, güçlü eğitim modelimizin ve gençlerimize duyduğumuz güvenin eseridir.' dedi.

Şanlıurfa finallerinde yarışacak öğrencileri de tebrik eden Başkan Yalçın, 'Çocuklarımızın hem Talas'ımızı hem de Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Emeği geçen öğrencilerimizi, ailelerini, öğretmenlerini ve İnovasyon Merkezi'mizin kıymetli eğitmenlerini kutluyorum. Talas Belediyesi olarak 'Teknoloji Üreten Nesiller, Daha Güçlü Yarınlar' vizyonuyla gençlerimizin yanında olmaya ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa finallerinde mücadele edecek Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi takımları, yeni derecelerle hem Talas'ın hem de Kayseri'nin teknoloji alanındaki başarı hikâyesine yeni halkalar eklemeyi hedefliyor. Bu sonuç, Talas Belediyesi'nin bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı belediyecilik vizyonunun Türkiye genelinde örnek gösterilen bir model haline geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.