Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy Belediyesi’nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. ASMEK ve ARNAÇOCUK projelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen iş birliğini örnek gösteren Bakan Tekin, belediyelerin anaokulu ve mesleki eğitim çalışmalarında Bakanlıkla birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hadımköy ASMEK, Hadımköy ARNAÇOCUK ve Yunus Emre Parkı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Program kapsamında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde hayata geçirilecek yeni ARNAÇOCUK’un da temeli atıldı. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda farklı noktalardaki açılış ve temel atma törenlerine uzaktan bağlantı gerçekleştirildi. Törenin ardından Bakan Tekin ile Başkan Candaroğlu, Hadımköy ASMEK ve ARNAÇOCUK’u ziyaret ederek eğitim alanlarını inceledi.

Arnavutköy’de 30’un Üzerinde Okul Yatırımı Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ise Arnavutköy’de eğitim yatırımlarının hızla sürdüğüne dikkat çekerek, “Belediye Başkanımız aday olduğunda Arnavutköy’e beş yılda on tane okul yapabilirsem çok iyi olacak diye düşünmüş. Şu anda 30’un üzerinde kamu yatırımıyla okul devam ediyor.” dedi.

ASMEK ve ARNAÇOCUK projelerine de değinen Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Arnavutköy Belediyesi arasında yürütülen iş birliğini örnek gösterdi. ASMEK’lerde mekânların belediye tarafından hazırlandığını, eğitim programı, modül ve öğretmen desteğinin ise halk eğitim merkezleri üzerinden sağlandığını belirten Tekin, “Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu ülkenin eğitim öğretim süreçlerine ‘Ben de taşın altına elimi koymak istiyorum’ diyen kim varsa onunla beraber iş birliği yapmaya hazırız. Yapmaya da devam edeceğiz. Arnavutköy Belediye Başkanımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geçmişte yaşadığı tartışmaya da değinen Bakan Tekin, eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde faaliyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Tekin, “Sabık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yla bir polemiğe girmiştik. Kim olursa olsun bir anaokulu, bir okul, bir eğitim kurumu yapmak istiyorsa anayasal olarak bizimle beraber çalışmak zorundadır. Biz Arnavutköy Belediyesiyle beraber ARNAÇOCUK markası üzerinden beraber iş yapıyoruz. Demek ki neymiş? İyi niyetli olursan, iş yapmak istersen devlet sana yardımcı olur.” dedi.

“Kaynak Problemimiz Yok, Okul Yapacak Yer Problemimiz Var”

Arnavutköy’de hızla devam eden yapılaşmaya dikkat çeken Bakan Tekin, ilçenin gelecekteki eğitim ihtiyacının karşılanabilmesi için imar planlarında okul alanlarının bugünden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Tekin, “Bizim şu anda okul yapmaya ayıracak kaynak problemimiz yok. Ama okul yapmak için yer problemimiz var. Dolayısıyla bu kadar hızlı şehirleşen bir yerde okul yeri ayrılmazsa, imar planları ona göre revize edilmezse çocuklar da okulsuz kalır.” ifadelerini kullandı.

Candaroğlu: “En Değerli Yatırımımız Çocuklarımıza Yaptığımız Yatırımdır”

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, göreve başladıkları ilk günden itibaren ilçenin dört bir yanını hizmet, yatırım ve kalıcı eserlerle buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, ASMEK’lerle mesleki eğitimi ve istihdamı, ARNAÇOCUK’larla ise okul öncesi eğitimi güçlendirdiklerini söyledi.

Mesleki eğitim alanındaki hizmet anlayışının köklü bir vizyona dayandığını ifade eden Candaroğlu, “İSMEK, 1996 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği çok kıymetli bir projeydi. Meslek edindiren, istihdama can suyu olan ve özellikle kadınlarımızın üretime katılmasını sağlayan bu vizyon proje, yıllar içinde milyonlarca insanımızın hayatını değiştirdi. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu hizmet vizyonunu yaşatmayı ve bu güçlü mirasa sahip çıkmayı bir görev biliyoruz.” dedi.

Çocuklara yönelik yatırımlara ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Candaroğlu, “Bizim en büyük, en değerli yatırımımız hiç şüphesiz geleceğimiz olan çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ARNAÇOCUK projemize bugün yenilerini ekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dört Yatırım, Farklı İhtiyaçlara Yeni Çözümler

Toplu açılış kapsamında hizmete giren 1.130 metrekarelik Hadımköy ASMEK; modern derslikleri, uygulama atölyeleri ve konferans salonuyla farklı branşlarda mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine ev sahipliği yapacak. 365 metrekarelik Hadımköy ARNAÇOCUK ise 3 dersliği, 45 öğrenci kapasitesi ile açık ve kapalı oyun alanlarıyla çocukların okul öncesi eğitimine katkı sağlayacak.

Yenilenen Yunus Emre Parkı; 1.830 metrekarelik alanı, yeşil dokusu, futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun ve fitness alanlarıyla mahalleye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdı. Temeli atılan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ARNAÇOCUK ise 570 metrekare inşaat ve 750 metrekare peyzaj alanında; 4 derslik, çok amaçlı salon, toplantı salonu ve yemekhanesiyle hizmet verecek.

Program, Bakan Tekin ve Başkan Candaroğlu’nun Hadımköy ASMEK ile ARNAÇOCUK eğitim alanlarını gezerek kursiyerler ve vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından sona erdi.