Çocukların eğitimli, kültürlü ve tarih bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesine katkı sunan Osmangazi Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle öğrencileri Bursa'nın tarihi mirasıyla buluşturmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Yusuf Köstem İlkokulu'nda eğitim gören 67 öğrenci katıldı. Öğrenciler, okullarından alınarak Yerkapı Meydanı'nda oluşturulan etkinlik alanına getirildi.

Gün boyunca süren programda çocuklar, Bursa'nın tarihi sur içi bölgesini yakından tanıma imkanı elde etti. Etkinlik kapsamında alanında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere Bursa'nın tarihi surları, sur içi bölgesinin geçmişi ve şehrin kültürel mirası hakkında bilgiler verildi. Tarihi mekanların önemini öğrenen öğrenciler, anlatımlar sayesinde yaşadıkları kentin geçmişine dair farkındalık kazandı.

Tarih yolculuğunun ardından çocuklar, etkinlik alanına getirilen Gezici Kütüphane'de kitaplarla buluştu. Açık havada gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde öğrenciler hep birlikte kitap okuyarak, hem keyifli hem de öğretici anlar yaşadı. Kitap sevgisini artırmayı hedefleyen etkinlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağladı.

'ÇOCUKLARA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIYORUZ'

Çocuklara tarih bilinci kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için faydalı etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Kütüphane Görevlisi Samet Arabacıoğlu, 'Osmangazi Belediyesi olarak çocuklarımızın kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'Osmangazi Okuyor Surlar Durağı' etkinliğini gerçekleştirdik. Yusuf Köstem İlkokulu'nda eğitim gören 67 öğrencimizi Bursa surları çevresinde tarihî bir yolculuğa çıkardık. Bu yolculuk sırasında çocuklarımız hem kitap okuma etkinliğine katıldı hem de surların ve kale kapılarının tarihî önemi hakkında bilgi aldı. Buradaki amacımız, çocuklarımıza Bursa'nın tarihini yerinde öğretirken aynı zamanda kitap okumayı sevdirmekti. Düzenlediğimiz etkinlik kapsamında kitap okumanın bireysel gelişim ve eğitim açısından ne kadar değerli olduğunu anlattık. Çocuklarımızın hem tarihi mirasımızı tanımalarını hem de kitaplarla daha güçlü bir bağ kurmalarını hedefledik' diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Osmangazi Okuyor Surlar Durağı' etkinliğine katılan öğrenciler, kitap okuma etkinliğinin yanı sıra Bursa'nın tarihi surlarını yakından görme fırsatı bulduklarını belirterek, surların ve kale kapılarının tarihi hakkında yeni bilgiler öğrendiklerini ifade etti.