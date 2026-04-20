Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'in masmavi sularının eşliğinde ve yemyeşil sahil bandında sabah sporu yapan Mersinlilere eşlik etmeye devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de haftanın 5 günü sabah saat 06.30'da değişik noktalarda buluşan sporseverler, profesyonel eğitmenler eşliğinde hem güneşi hem de sağlıklı bir yaşamı selamlıyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan sabah sporuna yoğun ilgi gösteren yurttaşlar, bahar aylarının gelmesiyle birlikte temiz havanın ve hareketli yaşamın tadını çıkarıyor.

'Harekete Devam' sloganı ile hafta içi her gün sahilde vatandaşlara sabah sporu yaptıran Büyükşehir ekipleri; ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarını, müzik eşliğinde ve eğlenceli kardiyo çalışmalarıyla devam ettiriyor.

Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı, Babil Su Sporları Merkezi önü, Galatasaray Meydanı, Panayır Kafe önü, Fenerbahçe Meydanı, Özgecan Aslan Barış Meydanı, Tarsus Atatürk Parkı ile Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi önünde yapılan sabah sporlarına, yüzlerce yurttaş katılım sağlıyor.

Aynı zamanda sosyalleşme imkânı da sunan etkinlik, Mersinlilerin yaşam kalitesine katkı sağlıyor. Her yaştan katılımcının yer aldığı sabah sporlarına ilgi her gün artarken, vatandaşlar bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar.