Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 yenerek 13. kez zirveye çıktı ve rekoru tek başına ele geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atıldı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar sporcu Darius Attila Vitek ile karşı karşıya geldi.

Günün son müsabakasında rakibini 7-1 mağlup eden Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak güreş tarihine geçti. Büyük zaferin ardından Türk bayrağını öpen milli sporcu, minderde şampiyonluk turu attı.

Bu sonuçla birlikte Kayaalp, daha önce Rus efsane Aleksandr Karelin ile paylaştığı Avrupa şampiyonluğu rekorunun tek sahibi oldu. Başarılı güreşçi, adını spor tarihine bir kez daha altın harflerle yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu! Tebrikler evlat, seninle gurur duyuyoruz. İyiler mutlaka kazanır' ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK'TAN NOSTALJİK FOTOĞRAF

Bakan Bak, ayrıca 2010 yılına ait bir fotoğrafı paylaşarak, 'O gün ilk kez Avrupa şampiyonu olan genç Rıza, bugün efsane Rıza' değerlendirmesinde bulundu.

