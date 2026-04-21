Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin, spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen TBMM Kupası'na Yıldırımlı cimnastikciler damga vurdu. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü, 25 farklı kulüpten 600 sporcunun katıldığı organizasyondan 6 kupayla ayrıldı. Yıldırımlı sporcular; 2021 doğumlular kategorisinde birinci, 2020 doğumlularda üçüncü, 2017 doğumlularda dördüncü, 2016 doğumlularda üçüncü, erkekler 2019 doğumlularda ise takım halinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attılar.

TBMM Kupası'ndan 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile ayrılan başarılı sporcuları kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek; Yıldırım'ı her alanda olduğu gibi sporda da marka bir ilçe haline getirme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.