Muğla Köyceğiz Gölü'nde düzenlenen organizasyonda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı altyapısından yetişen sporcular büyük başarılar elde etti. Yarışlarda kulübün 13 sporcusu yarı final ve final mücadelelerinde yer alırken, Simge Kaya K1 1000 ve K1 500 metrede altın madalya kazanmayı başardı.

BURSA (İGFA) - Muğla'da gerçekleştirilen Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine başarılı sonuçlara imza attılar.

16-18 Nisan 2026 tarihleri arasında Köyceğiz'de gerçekleştirilen yarışlara 15 ilden, 40 kulüp ve 300 sporcu katıldı.

Organizasyona 16 sporcuyla katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarışları 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Yusuf Faour C1 500 metrede Meryem Ali ise C1 500m ve 1000 metrede 2 Türkiye üçüncülüğü kazanmayı başardı.