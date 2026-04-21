Bursa'da İnegölspor'un başlattığı 'Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyaya Bedel' kampanyası kapsamında Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulunda 1.100 öğrenciye İnegölspor forması ile eşofman takımı hediye edildi.

BURSA (İGFA) - İnegölspor yönetimi, Ekim ayında duyurusunu yaptığı ve Kasım ayında forma dağıtımına başladığı 'Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyaya Bedel' kampanyası ile şehirdeki 60 bin öğrenciyi İnegölspor forması ve eşofmanlarıyla buluşturuyor.

Tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda öğrencilere verilecek formaların dağıtımları devam ediyor. Köy okullarının büyük oranda tamamlandığı kampanyada, merkezde de forma dağıtımları devam ediyor. Toplamda bugüne kadar 4 bin 407 öğrenciye İnegölspor forma setleri dağıtıldığı açıklandı.

OSB ORTAOKULUNDA 1.100 ÖĞRENCİ FORMASINA KAVUŞTU

Sponsor desteği ile ilerleyen proje kapsamında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi sponsorluğunda OSB Ortaokulu öğrencilerine forma dağıtımları yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zeki Şahin, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ile yöneticilerin katıldığı forma dağıtım töreninde, öğrencilerin bordo beyaz formalarla yaşadığı mutluluk dikkat çekti.