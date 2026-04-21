KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu pist bisikleti sporcuları, uluslararası arenada Ay-Yıldızlı forma ile başarılı sonuçlara imza attı.

Hong Kong ve Belçika'da düzenlenen prestijli organizasyonlarda mücadele eden Büyükşehirli milli sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi gururlandırdı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan yarışlarda ise Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçiler Ramazan Yılmaz, Mustafa Tarakcı ve Göktürk Yüzerler milli takım formasıyla pedal çevirdi.

Belçika'da gerçekleştirilen Open Track Meeting organizasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesporlu Mustafa Tarakcı, U23 Point Race yarışında bronz madalya kazanırken, Elite Elimination kategorisinde ise altın madalyanın sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Aynı yarışta bir diğer Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan Göktürk Yüzerler de milli takım adına mücadele ederek Türkiye'yi temsil etti.

Hong Kong'da düzenlenen UCI Track World Cup'ta mücadele eden Ramazan Yılmaz ise Elimination yarışında gösterdiği performansla dikkat çekti. Zorlu eleme turunu üçüncü sırada tamamlayarak finale yükselen milli sporcu, final etabını sekizinci sırada tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcuların uluslararası yarışlardaki bu başarıları, Türk bisikletinin gelişimine katkı sunarken, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu.