23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen Karate İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor fırtınası esti.

BURSA (İGFA) - 19 Nisan'da düzenlenen İl Birinciliği'nde 17 kulüpten 290 sporcu mücadele ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler başarılarıyla göz doldurdu.

Kestel Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler 9 altın, 10 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 28 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar.

Müsabakalar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor yıldız erkek takımı ile yıldız kız A takımı birinci olurken, yıldız kız B takımı ise ikincilik kürsüsünde yer aldı. Alınan başarılı sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, takım halinde de şampiyon olmayı başardı.