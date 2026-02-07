Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Malatya'da hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projeleri için Temel Atma ve Proje Tanıtım Töreni düzenledi.

MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'da hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projelerinin temel atma törenine katılmak, projeleri tanıtmak ve depremzedelerle bir araya gelmek üzere Malatya'ya gitti.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yağız Kaya, il ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da hayata geçirilecek projeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Dört İlçede Sosyal Yaşam Alanı Hayata Geçirilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'nın Hekimhan, Doğanşehir, Arapgir ve Arguvan ilçelerinde hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projeleriyle; depremden etkilenen vatandaşların sosyal hayata yeniden katılımının desteklenmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kent yaşamının yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Projeler kapsamında; Hekimhan'da Yaşamevi ve Çok Amaçlı Tesis, Doğanşehir'de Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi, Arapgir'de Kültür ve Taziye Evi, Arguvan'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis hayata geçirilecek.

CHP Malatya İl Başkanı Yıldız: 'Bu Dayanışmayı Asla Unutmayacağız'

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, 'Sesimizi duyan var mı?' diye haykırdığımız o zor günlerde, Malatyalıların birçoğunun belki de hayatında hiç görmediği, 1400 kilometre uzaklıktaki Muğla'dan Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras yardımımıza koşmuştu. Bugün ise şehrimizi yeniden ayağa kaldırma mücadelesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak burada onur konuğumuzdur. Bu dayanışmayı asla unutmayacağız. Tüm Malatyalılar adına Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum. Ahmet Aras nezdinde tüm Muğlalılara da şükranlarımızı sunuyorum.' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ağbaba: 'Ahmet Başkanımız Depremin En Zor Zamanlarında Birçok Yardımda Bulundu'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 'Depremin ilk gününden bu yana birçok belediyemiz yanımızdaydı. Ahmet Aras Başkanımız, Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde de depremin en zor zamanlarında konteyner desteği başta olmak üzere birçok yardımda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gıda dağıtılmadık tek bir ev bırakmadı. Kimseyi ayırmadan, herkese elinden gelen yardımı yaptı. Kendisine bu destekleri için teşekkür ediyoruz.' şeklinde konuştu.

Başkan Aras: 'Malatya'daki Dört Kardeş İlçemizde Dört Önemli Projeyi Hayata Geçiriyoruz'

Muğla halkının desteğiyle Malatya'daki dört ilçede dört önemli projeyi hayata geçireceklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Depremin daha ilk ve ikinci gününde Hatay'daydık, orada görev aldık. O dönem Bodrum Belediye Başkanıydım. Hatay'ımızda arama kurtarma, lojistik ve gıda başta olmak üzere her türlü desteği sağladık. Bodrum halkının vicdanını orada temsil etmeye çalıştık.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel o günlerde deprem bölgesine geldiğinde, 'İlk sıcak çorbayı senin kampında içtim' demişti. Bu söz bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bugün de Sayın Genel Başkanımızla birlikte, onun talimatları doğrultusunda hem Hatay'da hem de Malatya'mızda çok önemli eserlere imza atıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin ve Muğla halkının takdiriyle, Malatya'daki dört kardeş ilçemizde dört önemli projeyi hayata geçiriyoruz.

Bunlardan biri Hekimhan'da inşa edeceğimiz yaşam evi ve çok amaçlı sosyal tesis. Arapgir'de bir taziye evi ve çok amaçlı sosyal tesis yapıyoruz. Arguvan'da bir düğün salonu ve çok amaçlı tesis kazandırıyoruz. Doğanşehir'de ise bir Gençlik, Aile ve Kadın Merkezi açıyoruz. Muğla halkının selam ve sevgilerini en kalbi duygularımla iletiyorum.' dedi.

Genel Başkan Özel: 'Muğla Büyükşehir Belediyemizin Malatya'ya 100 Milyon TL'yi Bulan Dört Yatırımını Son Derece Önemsiyorum'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında yerel yönetimlerin deprem sürecinde ve sonrası üstlendiği role dikkat çekerek, '6 Şubat depremleri, dünya afetler tarihine geçecek büyüklükte bir felakettir. AFAD kayıtlarına göre, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından 10 deprem iline 9 bin 638 araç gönderilmiş, 28 bin 521 personel görevlendirilmiş, 7 bin 200 tır sevk edilmiştir. Ayrıca 4 uçak ve 6 gemiyle; gıdadan sağlık malzemesine, çadırdan sobaya kadar her türlü yardım ulaştırılmıştır.' ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Malatya'da 100 milyon TL'lik dört yatırımının temelinin atılmasını önemsediklerini kaydeden CHP Genel Başkanı Özel, 'Bugün Muğla Büyükşehir Belediyemizin Malatya'ya yaklaşık 100 milyon lirayı bulan dört yatırımının temelinin atılmasını son derece önemsiyorum. Tüm belediyelerimize deprem bölgesinde vatandaşlarımızı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim.' dedi.