Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Denetim Amirliği ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde sağlıksız koşullarda taşındığı ve mevzuata uygun olmadığı tespit edilen sucuk ve çiğköfte ürünlerine el koydu. Ürünler gerekli yasal işlemlerin arından imha edildi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (TAŞTİ) Büyükşehir zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Afyonkarahisar'dan Tarsus'a getirilen 8 koli içerisindeki yaklaşık 300 kilo sucuğun bulunduğu ambalajların tahriş ve ürünlerin sağlıksız koşullarda olduğu belirlendi.

Zabıta ekiplerinin yine TAŞTİ içerisinde yürüttüğü denetimlerde, bir başka otobüs firmasına ait araçta da 2 koli çiğköfte ürününün soğuk zincirden uzak şekilde taşındığı tespit edildi.

Konuyla ilgili Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'ne de bilgi verilerek, ürünlere tutanakla el konuldu. Menşei belli olmayan ve insan sağlığı açısından tehlike arz ettiği belirlenen ürünler, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Sağlıksız ürünlerin taşındığı yolcu otobüsü firmalarına da cezai işlem uygulandı.

DURMAZ: 'ÜRÜNLERİN HALK SAĞLIĞINA ZARARLI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Amiri Mehmet Durmaz, 'Yolcu otobüslerinin, bu şekilde menşei belli olmayan gıda ürünlerini taşıması yasaktır. Rutin kontrol ve denetimlerimizi yapıyoruz. Otobüs firmalarına gerekli ikaz ve uyarılarda bulunuyoruz. Normalde sucuk ürünlerinin soğuk hava zinciri şeklinde taşınması lazım. Firmaların, üreticilerin menşeini, irsaliyesini ve kime ait olduğunu belirtmesi lazım' dedi. Yapılan denetimlerde ürünlerin menşei belli olmadığından, irsaliyesi ve kime ait olduğu bilinmediğinden dolayı tutanakla muhafaza altına aldıklarını kaydeden Durmaz, 'İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki gıda mühendisimiz ve veteriner hekimlerle görüşerek gerekli bilgi akışını sağladık. Neticede bu ürünlerin halk sağlığına zararlı olduğu, onların da görüşleri alınarak tespit edilmiştir' diye konuştu.