İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDENİZ VE İzkültür, yarıyıl tatilinde çocuklar için Körfez turu eşliğinde Yaratıcı Çocuk Festivali düzenliyor. Bergama Vapuru ile 21 ve 27 Ocak'ta yapılacak turlarda 5-10 yaş arası çocuklar için eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları düzenlenecek.

İZMİR (İGFA) - İZDENİZ ve İzkültür, yarıyıl tatilinde çocuklara özel turlar düzenliyor. 5 ile 10 yaş arasındaki çocukları kapsayacak turlar, 21 Ocak Çarşamba ve 27 Ocak Salı düzenlenecek.

Kalkış iskelesi Konak olarak belirlenirken, turlar 15.00-17.00 saatleri arasında 2 saat olarak düzenlenecek.

Tur boyunca İzmir'in renkleri boyama atölyesi, gizemli ada yaratıcı drama atölyesi, hayalimdeki vapur kolaj atölyesi yapılacak. Etkinlik biletleri www.bubilet.com.tr ve bilet.izdeniz.com.tr siteleri üzerinden satılıyor.

Ebeveyn eşliğinin gerektiği turlarda bilet fiyatları ise yetişkin 290 TL, çocuk 200 TL olarak belirlendi. Organizasyon süresince gemi içinde büfe hizmeti bulunurken, dışarıdan yiyecek içecek kabul edilmeyecek.