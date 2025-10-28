Dr. Kamil Tarhan İlkokulu öğrencileri, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

MERSİN (İGFA) - Dr. Kamil Tarhan İlkokulu öğrencileri, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleşen ziyarette, öğrenciler hem renkli hem de duygusal anlara imza attı.

Yöresel ve dönemsel kıyafetlerle Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'na gelen minik öğrenciler, ellerinde Atatürk posterleri ve temsili gazete nüshalarıyla 'Yazıyor, yazıyor! Cumhuriyet ilan edildi!' nidaları eşliğinde binaya giriş yaptı.

Büyük bir coşkuyla Cumhuriyet'in ilanını anımsatan öğrenciler, kendi hazırladıkları 'Cumhuriyet ilan edildi' temalı nostaljik gazeteleri belediye personeli ile paylaştı. Minikler, ziyaretin sonunda Başkan Seçer'e de içeriğini kendi hazırlamış oldukları gazeteyi takdim etti. Öte yandan veliler ise atıl durumdaki bir pankartı yeniden düzenleyip, üzerine 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' yazısını ekleyerek görüşmeye katıldı.

Başkan Seçer, öğrencilerin bu anlamlı jestinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların Cumhuriyet coşkusunu ve Atatürk sevgisini yürekten kutladı. Minik öğrencilere, 'Cumhuriyet dediğimizde aklınıza ne geliyor?' sorusunu yönelten Seçer, öğrencilerden 'Cumhuriyet demek biz demek ve Atatürk aklımıza geliyor' yanıtlarını aldı.