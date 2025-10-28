Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa Sinema Günleri'nde Cumhuriyet coşkusu yaşanıyor. Cumhuriyetimizin 102. yılına özel gerçekleşen gösterimlerde bir araya gelen çocuklar, 'Mustafa' adlı sevilen animasyon filmi büyük bir ilgiyle izledi. Yetişkin izleyiciler ise 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' ve 'Atatürk' filmleri ile kuruluş yıllarının atmosferine yolculuk yaptı.

BURSA (İGFA) - Her yaştan Bursalıyı sanatla buluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl hayata geçirdiği 'Bursa Sinema Günleri'ni bu yıl da sinemaseverlerin beğenisine sundu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlik boyunca farklı tür ve temalardan 33 film, kentin dört bir yanında sanatseverlerle buluştu.

Etkinliğin en anlamlı bölümü ise Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak hem çocuklar hem de yetişkinler için hazırlanan gösterim programları oldu.

Çocuklar için seçilen, 'Mustafa' isimli animasyon film, okullarda ve Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan gösterimlerde minik izleyicilerle buluştu. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarını işleyen film, büyük ilgiyle izlendi.

Ayrıca Temenyeri Parkı ve Tayyare Kültür Merkezi'nde gösterilen Atatürk-1, Atatürk-2 ve 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmleri de sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.