MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda desteğini kesintisiz sürdürüyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hız kazanan dağıtımlarla çok sayıda ailenin bayram sofrasına katkıda bulunuldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, 'veren elin alan eli görmediği' bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

Sosyal yardım başvurularının titizlikle incelenmesinin ardından harekete geçen belediye ekipleri, kapı kapı gezerek temel gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bu desteklerle vatandaşların bayram öncesindeki temel mutfak ihtiyaçlarının hafifletilmesi hedefleniyor.

'KİMSENİN KENDİSİNİ YALNIZ HİSSETMEDİĞİ BİR MANİSA İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Kentteki dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Manisalı hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Kurban Bayramı öncesinde de gıda paketi desteklerimizle sofralarına bereket katmak istedik. Dayanışmanın büyüdüğü, hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği bir Manisa için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

İl genelinde yürütülen gıda yardımlarının, sadece bayram dönemiyle sınırlı kalmayacağı ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek projeleri kapsamında yıl boyunca devam edeceği bildirildi.