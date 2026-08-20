Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2025 yılında 177 milyon metreküpten fazla atık suyu arıtarak çevrenin korunmasına önemli katkı sağladı. Körfez ve Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisleri'nde sürdürülen dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Kocaeli'de ileri biyolojik arıtma oranı yüzde 73'ten yüzde 100'e ulaşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çevreci yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kent genelinde hizmet veren modern arıtma teknolojileriyle donatılan 23 atık su arıtma tesisinin 21'i ileri biyolojik arıtma sistemiyle faaliyet gösterirken, 2 tesis ise biyolojik arıtma teknolojisiyle hizmet veriyor.

2025'TE 177 MİLYON METREKÜP ATIK SU ARITILDI

İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde işletilen atık su arıtma tesislerinde 2025 yılı içerisinde toplam 177 milyon 506 bin 709 metreküp atık su arıtılırken, günlük ortalama 486 bin 319 metreküp atık suyun arıtımı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen arıtma süreçleri sonucunda oluşan 118 milyon 517 bin 620 kilogram çamurun ise bertarafı sağlandı.

HEDEF, YÜZDE 100 İLERİ BİYOLOJİK ARITMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU'nun yatırımları ile Türkiye'de yüzde 100 ileri biyolojik arıtma gerçekleştiren ilk Büyükşehir olma yolunda hızla ilerliyor. İSU'nun mevcut atık su arıtma kapasitesinin yüzde 73'lük bölümü ileri biyolojik arıtma teknolojisine sahip tesislerden oluşurken, kalan kapasitenin de aynı teknolojiye dönüştürülmesi için Körfez ve Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisleri'nde kapsamlı dönüşüm ve kapasite artışı çalışmaları yürütülüyor.

KÖRFEZ VE YENİKÖY TESİSLERİ'NDE KAPSAMLI YATIRIM

Eş zamanlı sürdürülen yatırımların faaliyete geçmesi ile birlikte Körfez Atık Su Arıtma Tesisinde günlük 61 bin 200 metreküplük biyolojik arıtma kapasitesinin 140 bin metreküpe yükseltilmesi planlanırken, benzer şekilde de Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisinde 54 bin 600 metreküplük günlük biyolojik arıtma kapasitesi yapılacak iyileştirme ve genişletme çalışmalarıyla 140 bin metreküpe çıkarılacak.

GÜNLÜK ARITMA KAPASİTESİ 280 BİN METREKÜPE ÇIKACAK

Körfez ve Yeniköy yatırımlarının toplam sözleşme bedeli 2 milyar 124 milyon TL'ye ulaşırken, iki tesisin toplam arıtma kapasitesi günlük 115 bin 800 metreküpten 280 bin metreküpe çıkarılacak, toplam arıtma kapasitesinde ise günlük 164 bin 200 metreküplük artış sağlanacak. Maksimum fiziksel arıtma kapasitesi ise günlük toplam 360 bin metreküpe ulaşacak. Körfez ve Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisleri'nde sürdürülen dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Kocaeli'de ileri biyolojik arıtma oranı yüzde 73'ten yüzde 100'e ulaşacak.

GERİ KAZANIM SUYUNDA ÖRNEK BAŞARI

İSU; atık suları yalnızca arıtmakla kalmıyor, geri kazanım uygulamalarıyla yeniden kullanıma kazandırıyor. Bu kapsamda 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık üç Yuvacık Barajı kapasitesine eşdeğer toplam 153 milyon 564 bin 87 metreküp su, yeniden kullanıma kazandırıldı. 2025 yılında toplam 18 milyon 263 bin 747 metreküp geri kazanım suyu kullanılırken, bunun 17 milyon 936 bin 470 metreküplük bölümü sanayi kuruluşları tarafından değerlendirildi. Böylece sanayide kullanılan toplam suyun yaklaşık yüzde 38'i geri kazanım suyundan karşılanmış oldu.