İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe'nin Payamlı Köyü'nde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Payamlı Bardacık Festivali öncesinde üreticilere destek vererek kırsal kalkınmaya katkı sağladı. Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın ve meclis üyeleri köyü ziyaret ederek üreticilerle buluştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe'nin Payamlı Köyü'nde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Payamlı Bardacık Festivali öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın ve belediye meclis üyeleri Payamlı Köyü'nü ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilerin talep ve sorunlarının dinlendiği ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan desteklerin üretimin devamlılığı açısından taşıdığı önem vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın ve belediye meclis üyelerini Payamlı Köyü Muhtarı Celal Tekin, Payamlı Üretim Kooperatifi Başkanı Uğur Kahya ve köylüler karşıladı.

Köy kahvesinde gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin talep ve beklentileri dinlendi. Heyet daha sonra bardacık inciri üretim bahçelerini ziyaret ederek üreticilerden üretim süreci hakkında bilgi aldı.

KÖYLÜLERİMİZİN ÜRETİME DEVAM ETMESİNİ SAĞLAMAK TEMEL AMACIMIZ

Küçük üreticinin desteklenmesinin ve kırsaldaki üretimin sürdürülebilirliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da bu konuda kararlı bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

BAŞKAN VEKİLİ AKIN'DAN CEMİL TUGAY'A TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'a Payamlı üreticilerinin sorunlarına gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem üreticilere hem de festival organizasyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

ALDIĞIMIZ DESTEKLE ARAZİLERİMİZİ SATMAKTAN VAZGEÇTİK

Payamlı Üretim Kooperatifi Başkanı Uğur Kahya ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üreticilere sağladığı desteğin gerçek anlamda 'can suyu' olduğunu belirterek, verilen destek sayesinde birçok üreticinin arazisini satmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Kahya, 'Köyümüzde birçok üreticimiz ekonomik olarak zor durumda. Ne yazık ki bazı üreticilerimiz daha fazla direnemedi ve arazilerini satmak zorunda kaldı. Üretimimiz geçmiş yıllara göre önemli ölçüde azaldı. Tarımsal üretim yapılmayan arazilerin sayısı da giderek artıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemizin bu yıl sağladığı destek bizim için gerçek anlamda can suyu oldu. Birçok köylümüz bu destek sayesinde 'Bu yıl da ayaktayız, üretmeye devam ediyoruz' diyebiliyor. Belediyelerimizin desteğiyle zor günleri aşmaya çalışıyoruz. Festivalimizi düzenleyen ve her zaman yanımızda olan Güzelbahçe Belediyemize, hem üreticilerimize hem de festivalimize katkı sunan İzmir Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, belediye meclis üyeleri ve köylüler birlikte bardacık topladı. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.