Efes Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan çocuklar için Efes Selçuk Yüzme Havuzu'nda yüzme dersleri düzenleniyor. Çocuklar, yüzme dersleri sayesinde hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal hayata daha fazla katılım sağlıyor.

İZMİR(İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Serkan Özşengüler tarafından verilen derslerde çocuklara yüzmenin temel teknikleri öğretilirken, onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sunuluyor. Yüzme dersleri, çocukların akranlarıyla bir araya gelerek sosyalleşmelerine ve kendilerini daha rahat ifade etmelerine de olanak sağlıyor.

BELEDİYENİN DESTEĞİYLE ÇOCUKLARA YENİ BİR ALAN

Efes Selçuk Belediyesi'nin desteğiyle devam eden yüzme eğitimlerinden çocuklar kadar aileleri de memnuniyet duyuyor. Engelsiz Yaşam Merkezi aracılığıyla programa katılan çocuklar, uzman eğitmen eşliğinde yüzmenin temelini öğreniyorlar.

Fatma Çeliker Satıcı, yüzme derslerinin çocuğunun gelişimine olumlu katkı sağladığını belirterek, 'Yüzme dersleri çok güzel geçiyor. Engelsiz Yaşam Merkezimiz sayesinde yüzme etkinliğine katıldık. Yüzme benim çocuğuma çok iyi geldi. Bu programdan çok memnunum. Çocuklarımız en azından sosyalleşiyor, insan içine girmeyi öğreniyorlar. Kendi eksikliklerini hissetmiyorlar' dedi.

'ÇOCUKLARIN SOSYAL HAYATA KATILIMINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Serkan Özşengüler de eğitimlerin ikinci haftasında olduklarını belirterek, çocuklarla daha önce de çalışma fırsatı bulduklarını söyledi.