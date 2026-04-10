Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin kıvırcık marullarının satılamadığı için tarlada kaldığı ve hayvanlara yem edildiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, ürünün satıldığını ve iddiaların çarpıtıldığını bildirdi.

MERSİN (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarında Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde bir üreticinin kıvırcık marullarının satılamadığı için tarlada kaldığı ve koyunlara yedirildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamasında, söz konusu videonun çekildiği arazide üretim yapan çiftçinin ürününü henüz tarladayken sattığı, ürünleri satın alan kişinin marulların büyük bölümünü hasat ederek pazara sunduğu belirtildi. Tarlada kalan ürünlerin ise kalite standartlarının düşük olması nedeniyle alıcı tarafından hasat edilmediği ifade edilen açıklamada, bu ürünlerin daha sonra küçükbaş hayvanlar tarafından tüketildiği sırada görüntülenerek yanlış bir şekilde sosyal medyada paylaşıldığı kaydedildi.

Tarla sahibi üreticinin de ürününü sattığını ve iddialarla ilgisinin bulunmadığını resmi makamlara beyan ettiği aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, açıklamasında ayrıca, üretim sürecindeki olağan hasat artıkları ve ürün değişimlerinin çarpıtılarak kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı vurgulanarak, 'Dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemelidir' vurgulandı.