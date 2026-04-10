Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'nın hizmete açıldığını duyurdu. Proje ile hem trafik akışının kesintisiz hale getirildiği hem de yıllık 274 milyon TL tasarruf sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

ANTALYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ni gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Altınkale Kavşağı'nın farklı seviyeli hale getirildiği, 71 metre uzunluğunda ve 34 metre platform genişliğinde modern bir köprü yapısının hizmete alındığı bildirildi.

Proje kapsamında, daha önce hemzemin kavşakta kullanılan sinyalizasyon sisteminin devre dışı bırakıldığı ve böylece trafik akışının dur-kalk olmadan kesintisiz şekilde sağlandığı ifade edildi.

Bakan Uraloğlu, yatırımın hem zaman kaybını hem de akaryakıt tüketimini azaltacağını belirterek, proje sayesinde yıllık toplam 274 milyon TL ekonomik tasarruf hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmeye devam edeceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, şehirlerde daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımların süreceğini ifade etti.