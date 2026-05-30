Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak için haşereyle mücadele çalışmalarını 20 ilçede aralıksız sürdürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Yaz döneminde artan sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı yoğun bir mücadele programı yürüten ekipler, vatandaşların rahat bir yaz geçirebilmeleri için son teknoloji ekipmanlar ve biyosidal ürünlerle ilaçlama gerçekleştiriyor.

Yaz sezonunda özellikle larva ve uçkun haşerelere yönelik yoğun bir mücadele programı uygulayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Haşere Mücadele Şefliği ekipleri, 20 ilçede ilaçlama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Mevsimsel şartlar dikkate alınarak yıl boyunca aralıksız devam eden mücadele çalışmalarını yaz aylarında yoğunlaştıran ekipler; sulak alanlar, dere yatakları, durgun su birikintileri ve potansiyel üreme noktalarında düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. İlaçlama faaliyetlerinden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar ise bu çalışmaların dört mevsim sürdürülmesi nedeniyle haşere yoğunluğunda azalma olduğuna dikkat çekti.