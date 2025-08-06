Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren LGS Kurs Merkezleri, bu yıl da öğrencilerin yüzünü güldürdü.MERSİN (İGFA) - 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre Büyükşehir’in kurs merkezlerinden eğitim alan 340 öğrenci, nitelikli liselere yerleşerek önemli bir başarıya imza attı. Kurs merkezleri; planlı eğitim programları, deneyimli eğitmen kadrosu ve öğrenciyi merkeze alan yaklaşımı sayesinde her yıl başarı grafiğini yükseltmeye devam ederken, öğrencilerin de ailelerin de hayaline giden yolda onlara eşlik ve rehberlik ediyor.

Mersin genelinde 32 noktada hizmet veren Büyükşehir’in kurs merkezlerinden 21’i LGS’ye hazırlanan öğrenciler için yapılandırıldı. Bu merkezlerde sadece akademik destek değil, öğrencilerin sosyal gelişimini destekleyen aktiviteler ve rehberlik hizmetleri de sunuluyor. Sunulan her hizmet de öğrencilere ve velilere eğitim yolculuğunda önemli bir destek veriyor.

ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİNE GİDEN YOL, BÜYÜKŞEHİR’İN KURS MERKEZLERİNDEN GEÇİYOR

Kurs Merkezlerinde görev yapan öğretmenler, sınav sonrası tercih sürecinde de aktif rol alıyor. LGS tercih döneminde birebir danışmanlık sağlayan uzmanlar, her öğrencinin hedeflediği liseye ulaşabilmesi için rehberlik etti. LGS yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz öğrenciler, hayalini kurdukları okullara yerleşmenin sevincini, kurs merkezlerindeki öğretmenleriyle paylaştı.